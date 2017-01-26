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У Тезе відбудуться дні християнсько-мусульманської дружби
6 лютого 2017, 10:09 | Міжрелігійні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Від 5 до 8 травня 2017 р., екуменічна спільнота Тезе, що у Франції, проведе дні дружби між християнами та мусульманами. Група Ісламсько-християнської дружби та брати екуменічної спільноти, що є ініціаторами заходу, запрошують до Тезе, насамперед, молодих людей віком від 18 до 35 років.
Тема днів дружби – «Пробудження присутності Бога в нас». Окрім звичайної діяльності екуменічного центру, програма заходу передбачає також проведення семінарів, присвячених питанням взаєморозуміння між християнами й мусульманами. Мусульмани матимуть окреме приміщення для молитви, яке буде постійно відкритим під час заходу. Християни збиратимуться на молитву в храмі Примирення.
На семінарах із доповідями виступлять французький поет і письменник сирійського походження Халед Румо, що є прихильником культурного та релігійної діалогу, професор Ральф Штейлі, викладач протестантської теології в Страсбурзькому університеті, Халед-Бен-Тунес, духовний лідер містико-аскетичного суфійського братства «Алавія» та настоятель спільноти Тезе брат Алоїс.
Кагіна Багул, Голова асоціації «Parle-moi d’islam» (Розкажи мені про іслам), та Мірель Акуала, пастор Об'єднаної протестантської церкви Франції, розглядатимуть теми молитви і звіщення в Корані та Євангелії, цитуючи відповідні уривки із священних писань.
Учасники мусульмансько-християнської зустрічі обговорюватимуть також тему: «Свобода вираження поглядів, принцип світськості, пошана до священного: якою повинна бути рівновага в співжитті між різними релігіями та невіруючими в рамках одного суспільства». Серед учасників міжрелігійної зустрічі будуть представники асоціації «Розкажи мені про іслам», яка прагне показати іслам як релігію, що шанує цінності миру й братерства.
У доповідях передбачається також участь черниці, що опікується людьми з хворобою Паркінсона. Вона розповість про те, як сприймати хворобу в перспективі духовності святого Франциска. Змішана подружня пара поділиться своїм досвідом співжиття між християнами й мусульманами. А брати спільноти Тезе ділитимуться роздумами про милосердя та про взаємини між наукою й вірою. У зустрічі візьме участь також митець Абдулсаттар-Аль-Мансур, сирійський біженець, який живе в Тезе разом із своєю сім'єю, повідомляє Радіо Ватикану.
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- 6 лютого 2017, 11:37| Коментувати коментар
Як виглядає, вже й спільнота Тезе - слідом за Ватиканом та особисто його нинішнім главою - а також дехто із французьких протестантів, теж активно підключилися до т. зв. "міжрелігійного діалогу". Тобто, по суті й змісту такої своєї постави, творення релятивістсько-"багатобарвної" - синкретичної "релігії Антихриста"!
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