Глави релігійних організацій Запоріжжя виробили план спільних заходів на майбутнє

20 січня, в конференц-залі готелю «Інтурист», відбулася зустріч глав релігійних організацій Запорізького краю, присвячена виробленню плану спільних заходів на майбутнє.

В рамках заходів, присвячених Дню Соборності України, з ініціативи Запорізької єпархії УПЦ, представники релігійних громад області зустрілися для обговорення можливості позабогослужбової взаємодії і розробці плану роботи на рік. В роботі Круглого столу, крім глав релігійних організацій, взяли участь представники депутатського корпусу Запорізької області.

Головна думка круглого столу «Єдність в різноманітті» полягала в твердженні про єдність всіх етносів і конфесій, в різноманітті їх культур, традицій і мов в спільній роботі на реалізацію ідеї стабільності, миру і процвітання України.

Як повідомляють в прес-службі Запорізької єпархії Української Православної Церкви, ідея проведення подібного заходу виникла в зв'язку з тим, що «соборність» – явище різноманітне, яке не обмежується тільки ідейним або територіальним виміром, а релігійне життя потужно впливає на духовний стан і стабільність суспільства.

Під час зустрічі було обговорено проект відкритого Звернення учасників засідання, в якому відзначена роль релігійних організацій у формуванні соборності в цьому регіоні. Після обговорення проекту Звернення, було вирішено направити документ на доопрацювання для внесення озвучених коректив.

В рамках роботи Круглого столу митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука привів низку прикладів потенційної взаємодії, серед яких були вже діючі в Запорізькій єпархії благодійні проекти, заходи, спрямовані на захист екології та допомогу нужденним.

Учасники круглого столу виступили з пропозицією проводити подібні зустрічі не рідше одного разу в квартал. Наступне засідання було попередньо заплановано на кінець лютого 2017 року.