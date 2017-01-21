У столиці презентували ролик до Всесвітнього дня релігій

«Щирому серцю немає значення, до якої релігії ти належиш» — з таким центральним посланням у Києві, в Ісламському культурному центрі, 15 січня презентували відеоролик. Його створили представники Неформальної групи міжрелігійного миру до Всесвітнього дня релігії. Акторами у короткометражці стали представники різних релігійних груп, — повідомляє власкор РІСУ Тетяна Калениченко.

"Цінності взаємодопомоги, доброти і підтримки ближнього — універсальні для всіх релігій, — переконана Любов Єремічева, авторка ідеї, засновниця Неформальної групи міжрелігійного миру, — Примітно, що така взаємна повага, любов і виручка панували між учасниками процесу і на знімальному майданчику, попри цілковиту відмінність у релігійних світоглядах. Саме це ми і прагнули відобразити у цьому невеликому відео».

До зйомок були задіяні представники різних релігійних течій: православних та мормонів, ісламу, юдейства та віри Бахаї, тощо. Метою відео, на задум організаторів, було продемонструвати єдність країни та суспільства. На думку режисери Вероніки Ергашевої, не зважаючи на релігійне різноманіття, вона бачить велику силу духовності, яка може трансформувати простір довкола.

«Коли я вперше потрапив на зустріч Неформальної групи міжрелігійного миру, то подумав – як чудово, що представники різних релігій можуть просто і весело спілкуватися одне з одним – чи то про найважливіше, чи про дрібниці, можуть ставитися одне до одного з любов’ю та повагою. Це дивовижний досвід, і я хотів би, щоб він був знайомий усім людям. Маю надію, що це маленьке відео, яке ми зробили, хоч трохи допоможе комусь набути такий досвід», — поділився православний В’ячеслав Горшков, співробітник просвітницької організації «Відкрита Біблія».

Неформальна група міжрелігійного миру була створена у Києві 9 листопада минулого року з метою організації діалогу між представники різних релігійних груп. Своїми цінностями організатори називають любов, безумовне прийняття одне одного, повагу, миролюбство, соціальний активізм, співпрацю, взаємодопомогу, довіру. Презентація першої спільної роботи – відеоролика – була приурочена до Всесвітнього дня релігій, який відзначається щороку в третю неділю січня.

«Заради чого я взяв участь у цьому проекті? По-перше, я мав мрію подібного міжрелігійного живого спілкування, — розповів Максим Федик, прихильник Міжнародного товариства свідомості Крішни. — По-друге, це можливість через мистецтво, в даному випадку кінематографічне, руйнувати стереотипи і проповідувати спільні цінності для нас усіх.. Ну, і, власне, цікаво було спробувати себе у акторській ролі. Але в першу чергу — можливість живого, адекватного спілкування з носіями різних релігій».