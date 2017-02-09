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На Тернопільщині релігійна громада покинула УПЦ (МП)
13 лютого 2017, 10:19 | Міжправославні стосунки | 12 | | Код для блогу | |
Церковна громада села Котюжини в Тернопільській області вирішила вийти з УПЦ (МП) та перейти під юрисдикцію Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на сторінку Правого сектору Тернопільщини у Facebook.
Також повідомляється, що 12 лютого відбулося перше урочисте Богослужіння в новоствореній церкві священиками Київського Патріархату, а перехід стався без сутичок і конфліктів із протилежною стороною.
Разом із тим на сайті УПЦ (МП) повідомляється, що в селі відбулося "рейдерське захоплення" храму.
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- 13 лютого 2017, 16:47| Коментувати коментар
I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться.
- 13 лютого 2017, 14:59| Коментувати коментар
А, що ж автор статті скромно промовчав про присутність Правого сектору на зібрані, які як завжди "вплинули" на "одностайність та рішучість" катюжинців? Чому без них не проходить жоден "добровільний" перехід у розкол? Звичайнісіньке рейдерське захоплення, на яке, як завжди, не зверне уваги ні мінкультури, який останнім часом досить активно втручається у церковні справи, але не в цьому випадку, ні правоохоронні органи Тернопільщини, які зазвичай стоять осторонь і спокійно споглядають, як порушується закон, а інколи й самі приймають участь у протиправних діях. Ось така в нас свобода віросповідання...
- 13 лютого 2017, 14:56| Коментувати коментар
Вот и я о том же: в этом - духовно, по сути, МЁРТВОМ - формально-внешнем ОБРЯДОВЕРИИ (кривославии) САМОЕ ГЛАВНОЕ - это какой именно рукой крестишься, двумя или тремя пальцами (перстами) и какой "конфессиональный" крест ("римо-католический" - ладошкой слева направо или же "православный" - троеперстием справа налево) на себя полагаешь...
- 13 лютого 2017, 15:21| Коментувати коментар
Леонтій ви палитеся на своєму жаргоні. Про живу церкву, живого бога і т.д. постійно розглагольствують різні сектанти підрозуміваючи при цьому що у прихожан традиційних конфесій - мертва церква і мертвий бог. а тепер леонтій нам повідомив що і самі прихожани духоано мертві. прикольно...
- 13 лютого 2017, 14:12| Коментувати коментар
По істинно канноніческі вони хреститися НЕ вміють. Ось зразок конченічесскага праваславія https://www.youtube.com/watch?v=hIvcw6Nq4mM
- 13 лютого 2017, 10:31| Коментувати коментар
Нормальні такі прихожани "КП" на фото. Вони хоч перехреститися вміють правильно?
- 13 лютого 2017, 14:29| Коментувати коментар
А так хреститься і святоє вяликоє ху.ло. https://www.youtube.com/watch?v=QSP8l-uCouA Вяликий защитник праваслафнай мацковії і всяя міра. Суки кацапські самі самі навчіться
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Останні коментарі
- 13 лютого 2017, 16:47
I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться. |
- 13 лютого 2017, 16:36
Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних |
- 13 лютого 2017, 16:34
Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись? |
- 13 лютого 2017, 16:19 |
- 13 лютого 2017, 16:14
Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові. |
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