Митрополит Антоній (Паканич) поскаржився Болгарському Патріарху на державні органи України та «розкольників»

Керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній 10 лютого у Софії зустрівся зі Патріархом Болгарським Неофітом. До Болгарії митрополит Антоній приїхав на запрошення митрополита Пловдивського Миколая. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Митрополит Антоній розповів Патріарху, що УПЦ (МП) виступає за суверенітет та територіальну цілісність України. Він зазначив, що частина їхніх вірних опинилася на непідконтрольних територіях.

УПЦ (МП) «в умовах військового конфлікту на сході країни» надає допомогу постраждалим і могла б робити більше, «якби в її діяльності не ставились штучні перепони».

Патріарх Неофіт в розмові поцікавився ситуацією з собором Святої Софії Київської, який він відвідав під час свого попереднього візиту до України в 2012 році. За словами Патріарха, цей собор справив на нього велике враження.

Митрополит Антоній повідомив, що один із храмів комплексу заповідника «був переданий одній з розкольницьких структур, що невизнана Вселенським Православ’ям».

Користуючись нагодою, керуючий справами УПЦ (МП) також поскаржився Болгарському Патріарху на Департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури України, який, за його словами, демонструє упереджене та не об`єктивне ставлення до УПЦ (МП), не реагує на порушення прав її віруючих, на захоплення храмів, штучно блокуючи реєстрацію статутів релігійних структур УПЦ (МП).

Він нагадав Патріарху, УПЦ (ПМ) ще в кінці минулого року змушена була звернутися з позовом до суду з метою захисту своїх прав. А перше засідання у цій справі призначене на кінець поточного місяця.

Предстоятель Болгарської Православної Церкви побажав Митрополиту Онуфрію, єпископату, духовенству та віруючим допомоги Божої, терпіння та надії.