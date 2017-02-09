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На Харківщині громада покинула УПЦ (МП) та перейшла у Київський Патріархат
11 лютого 2017, 12:32 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У селі Бугаївка Ізюмьського району, що на Харківщині, громада вийшла з УПЦ (Московського Патріархату) та перейшла до УПЦ КП.
Як передає Depo.Харків, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив священник Ілля Зеленський.
"Громада села вказала на двері Московському Патріархату. Позавчора, 9 лютого, відбулися збори громади села, а вже на наступний день єпископ Ізюмської єпархії, розташованої в Харківській області, Єлисей (Іванов), пакував валізи", - повідомив він.
О. Ілля додав, що священики приїхали на "Мерседесі" і двох джипах.
"Відкрили храм, винесли, що змогли забрати, і бігом змоталися. Громада села вибрала Київський Патріархат", - зазначив він.
«Це перший випадок у Харківській області за всі роки незалежності України!!!», - написав священик.
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