На Харківщині громада покинула УПЦ (МП) та перейшла у Київський Патріархат

У селі Бугаївка Ізюмьського району, що на Харківщині, громада вийшла з УПЦ (Московського Патріархату) та перейшла до УПЦ КП.

Як передає Depo.Харків, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив священник Ілля Зеленський.

"Громада села вказала на двері Московському Патріархату. Позавчора, 9 лютого, відбулися збори громади села, а вже на наступний день єпископ Ізюмської єпархії, розташованої в Харківській області, Єлисей (Іванов), пакував валізи", - повідомив він.

О. Ілля додав, що священики приїхали на "Мерседесі" і двох джипах.

"Відкрили храм, винесли, що змогли забрати, і бігом змоталися. Громада села вибрала Київський Патріархат", - зазначив він.

«Це перший випадок у Харківській області за всі роки незалежності України!!!», - написав священик.