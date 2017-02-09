На Харківщині громада покинула УПЦ (МП) та перейшла у Київський Патріархат

11 лютого 2017, 12:32 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селі Бугаївка Ізюмьського району, що на Харківщині, громада вийшла з УПЦ (Московського Патріархату) та перейшла до УПЦ КП.

Як передає Depo.Харків, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив священник Ілля Зеленський.

"Громада села вказала на двері Московському Патріархату. Позавчора, 9 лютого, відбулися збори громади села, а вже на наступний день єпископ Ізюмської єпархії, розташованої в Харківській області, Єлисей (Іванов), пакував валізи", - повідомив він.

О. Ілля додав, що священики приїхали на "Мерседесі" і двох джипах.

"Відкрили храм, винесли, що змогли забрати, і бігом змоталися. Громада села вибрала Київський Патріархат", - зазначив він.

«Це перший випадок у Харківській області за всі роки незалежності України!!!», - написав священик.

 

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