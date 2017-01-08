У 2016 році Київський Патріархат зростав за рахунок виходу вірян з УПЦ МП, - Патріарх Філарет

Віряни в Україні переходять з УПЦ МП до Православної Церкви Київського Ратріархату. Про це у різдвяному інтерв'ю "5 каналу" розповів Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ КП Філарет.

"Якщо згадувати про минулий 2016 рік, то характерні особливості цього року – це було зростання Київського Патріархату за рахунок виходу віруючих з Української Православної Церкви Московського Патріархату. Чому віруючі виходили з Московського Патріархату? Тому що на прикладі цієї війни, тобто завдяки цій війні виявилося хто є хто – кого підтримує Київський Патріархат, а кого підтримує Московський Патріархат. Київський Патріархат, як всім відомо, і на Майдані підтримував український народ, українську державу, так і в час випробувань теж підтримував українську армію, підтримував біженців і підтримує, допомагає тим, хто постраждали", – наголосив Патріарх Філарет.