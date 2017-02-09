Кардинал Курт Кох запропонував створити комісію для примирення РПЦ та УГКЦ

14 лютого 2017, 14:40 | Міжцерковні стосунки | 7 |   | Код для блогу |  | 

REUTEolo.jpg-fff.jpgГолова папської ради зі сприяння єдності християн кардинал Курт Кох запропонував створити спеціальну комісію для залагодження непорозумінь між Російською Православною Церквою та УГКЦ.

Цю ідею кардинал озвучив 12 лютого у Фрібурзькому університеті (Швейцарія) на ювілейній зустрічі, присвяченій річниці зустрічі у Гавані Папи Франциска та Патріарх РПЦ Кирила.

На думку католицького єрарха, така спеціальна комісія могла б зайнятися працею над зціленням ран минулого і творенням спільного майбутнього.

"Що стосується болючої ситуації в Україні, особливо відносин Російської Православної Церкви та Української Греко-Католицької Церкви, я вважаю, що один з плодів зустрічі Папи і Патріарха Кирила в Гавані може і повинно стати повернення до діалогу на багатьох рівнях.

На історичному рівні, видається необхідною співпраця для очищення пам'яті, яка, без сумніву, буде довгою і важкою, з огляду на рани минулого, як однієї так і іншої сторону. Без оздоровлення пам'яті важко уявити собі спільне майбутнє ", - цитує слова кардинала Коха Радіо Ватикану.

Голова папської ради зі сприяння єдності християн зауважив, що сторонам слід говорити про актуальні проблеми, які, на його думку, стосуються скоріше національних і політичних питань, ніж теологічних, щоб знайти рішення, які допоможуть у взаємному співіснування.

З боку РПЦ на ювілейній зустрічі у Фрібурзькому університеті участь брав та виступав Митрополит Іларіон (Алфєєв), голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату.

Нагадаємо, 12 лютого 2016 року у Гавані відбулася зустріч Папа Франциска з Патріархом РПЦ Кирилом, результатом якої стало підписання спільної декларації.

 

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теги до статті:Іларіон (Алфеєв),Курт Кох,Стосунки між УГКЦ та РПЦ
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Коментарі

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  • 13moiseev | 14 лютого 2017, 22:32
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    УГКЦ - певно буде йти до пана денисенка і хай ще й їх очолить. Бо тільки його позиція проти кремля та РПЦ.

  • BBC | 14 лютого 2017, 19:39
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    Цікава пропозиція Коха)) Ой яка ж це "пощощина" українським уніатам....Їх Ватикан "кидає" як тільки може..., а вони цього не розуміють....Цікаво як відповість Шевчук на такий заклик...

    • S.Melnyk | 14 лютого 2017, 19:49
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      Це для УПЦ (МП) ляпас - бо її взагалі не згадано. Кох як типовий німець ставить завдання. І він чітко говорить про РПЦ і УГКЦ - а не про УПЦ і УГКЦ. Можливо він також розуміє, що всім в УПЦ керує саме РПЦ МП.

  • admin | 14 лютого 2017, 19:38
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    Отже так, оскільки тов. Калашінков регулярно поширює неправду і провокує нездорову дискусію - його блокуємо. А Юзя за компанію.

    • admin | 14 лютого 2017, 19:52
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      Тов. Калашніков щось там ще написав про смітник... якраз туди і був відправлений його акаунт. Ще раз наголошуємо: ми за дискусію, але не за перетворення РІСУ на місце для поширення брехні, кремлівської пропаганди і провокацій. А тим більше, не місце для тролінгу!

  • Ігор Мицько | 14 лютого 2017, 18:31
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    Для багатьох галичан стає зрозумілим, чому Святий Андрей (Шептицький) так не любив "римщуків".

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Останні коментарі

  • 13moiseev | 14 лютого 2017, 22:32

    УГКЦ - певно буде йти до пана денисенка і хай ще й їх очолить. Бо тільки його позиція проти кремля та РПЦ.

  • 13moiseev | 14 лютого 2017, 22:25

    Їм аби щось, як собаці кістку. Бо УПЦ як залишалась Церквою, так і існує. А всяким політиканам та карєристам варто валить до філарета з рудим.

  • 13moiseev | 14 лютого 2017, 22:08

    Поки він живий - поти є УПЦ КП і хтось щось там кричить про помісну. Його не стане - гризня роздере аферистів із середини.

  • netoy_gaidamak | 14 лютого 2017, 22:04

    Цього "єпископа" треба в Верховну Раду на пост спікера - бо так вміти брехати,тільки карєристи. Стільки бабла загребти на будівництво собору на Либідьскій і нічого не зробити - ось де

  • Фёдор Калашников | 14 лютого 2017, 20:50

    не можна лишити народ своєї батьківщини по рішенню інших держав. батьківщина завжди залишиться батьківщиною.

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