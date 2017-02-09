Кардинал Курт Кох запропонував створити комісію для примирення РПЦ та УГКЦ

Голова папської ради зі сприяння єдності християн кардинал Курт Кох запропонував створити спеціальну комісію для залагодження непорозумінь між Російською Православною Церквою та УГКЦ.

Цю ідею кардинал озвучив 12 лютого у Фрібурзькому університеті (Швейцарія) на ювілейній зустрічі, присвяченій річниці зустрічі у Гавані Папи Франциска та Патріарх РПЦ Кирила.

На думку католицького єрарха, така спеціальна комісія могла б зайнятися працею над зціленням ран минулого і творенням спільного майбутнього.

"Що стосується болючої ситуації в Україні, особливо відносин Російської Православної Церкви та Української Греко-Католицької Церкви, я вважаю, що один з плодів зустрічі Папи і Патріарха Кирила в Гавані може і повинно стати повернення до діалогу на багатьох рівнях.

На історичному рівні, видається необхідною співпраця для очищення пам'яті, яка, без сумніву, буде довгою і важкою, з огляду на рани минулого, як однієї так і іншої сторону. Без оздоровлення пам'яті важко уявити собі спільне майбутнє ", - цитує слова кардинала Коха Радіо Ватикану.

Голова папської ради зі сприяння єдності християн зауважив, що сторонам слід говорити про актуальні проблеми, які, на його думку, стосуються скоріше національних і політичних питань, ніж теологічних, щоб знайти рішення, які допоможуть у взаємному співіснування.

З боку РПЦ на ювілейній зустрічі у Фрібурзькому університеті участь брав та виступав Митрополит Іларіон (Алфєєв), голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату.

Нагадаємо, 12 лютого 2016 року у Гавані відбулася зустріч Папа Франциска з Патріархом РПЦ Кирилом, результатом якої стало підписання спільної декларації.