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Кардинал Курт Кох запропонував створити комісію для примирення РПЦ та УГКЦ
14 лютого 2017, 14:40 | Міжцерковні стосунки | 7 | | Код для блогу | |
Голова папської ради зі сприяння єдності християн кардинал Курт Кох запропонував створити спеціальну комісію для залагодження непорозумінь між Російською Православною Церквою та УГКЦ.
Цю ідею кардинал озвучив 12 лютого у Фрібурзькому університеті (Швейцарія) на ювілейній зустрічі, присвяченій річниці зустрічі у Гавані Папи Франциска та Патріарх РПЦ Кирила.
На думку католицького єрарха, така спеціальна комісія могла б зайнятися працею над зціленням ран минулого і творенням спільного майбутнього.
"Що стосується болючої ситуації в Україні, особливо відносин Російської Православної Церкви та Української Греко-Католицької Церкви, я вважаю, що один з плодів зустрічі Папи і Патріарха Кирила в Гавані може і повинно стати повернення до діалогу на багатьох рівнях.
На історичному рівні, видається необхідною співпраця для очищення пам'яті, яка, без сумніву, буде довгою і важкою, з огляду на рани минулого, як однієї так і іншої сторону. Без оздоровлення пам'яті важко уявити собі спільне майбутнє ", - цитує слова кардинала Коха Радіо Ватикану.
Голова папської ради зі сприяння єдності християн зауважив, що сторонам слід говорити про актуальні проблеми, які, на його думку, стосуються скоріше національних і політичних питань, ніж теологічних, щоб знайти рішення, які допоможуть у взаємному співіснування.
З боку РПЦ на ювілейній зустрічі у Фрібурзькому університеті участь брав та виступав Митрополит Іларіон (Алфєєв), голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату.
Нагадаємо, 12 лютого 2016 року у Гавані відбулася зустріч Папа Франциска з Патріархом РПЦ Кирилом, результатом якої стало підписання спільної декларації.
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- 14 лютого 2017, 22:32| Коментувати коментар
УГКЦ - певно буде йти до пана денисенка і хай ще й їх очолить. Бо тільки його позиція проти кремля та РПЦ.
- 14 лютого 2017, 19:39| Коментувати коментар
Цікава пропозиція Коха)) Ой яка ж це "пощощина" українським уніатам....Їх Ватикан "кидає" як тільки може..., а вони цього не розуміють....Цікаво як відповість Шевчук на такий заклик...
- 14 лютого 2017, 19:49| Коментувати коментар
Це для УПЦ (МП) ляпас - бо її взагалі не згадано. Кох як типовий німець ставить завдання. І він чітко говорить про РПЦ і УГКЦ - а не про УПЦ і УГКЦ. Можливо він також розуміє, що всім в УПЦ керує саме РПЦ МП.
- 14 лютого 2017, 19:38| Коментувати коментар
Отже так, оскільки тов. Калашінков регулярно поширює неправду і провокує нездорову дискусію - його блокуємо. А Юзя за компанію.
- 14 лютого 2017, 19:52| Коментувати коментар
Тов. Калашніков щось там ще написав про смітник... якраз туди і був відправлений його акаунт. Ще раз наголошуємо: ми за дискусію, але не за перетворення РІСУ на місце для поширення брехні, кремлівської пропаганди і провокацій. А тим більше, не місце для тролінгу!
- 14 лютого 2017, 18:31| Коментувати коментар
Для багатьох галичан стає зрозумілим, чому Святий Андрей (Шептицький) так не любив "римщуків".
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- 14 лютого 2017, 22:32
УГКЦ - певно буде йти до пана денисенка і хай ще й їх очолить. Бо тільки його позиція проти кремля та РПЦ. |
- 14 лютого 2017, 22:25
Їм аби щось, як собаці кістку. Бо УПЦ як залишалась Церквою, так і існує. А всяким політиканам та карєристам варто валить до філарета з рудим. |
- 14 лютого 2017, 22:08
Поки він живий - поти є УПЦ КП і хтось щось там кричить про помісну. Його не стане - гризня роздере аферистів із середини. |
- 14 лютого 2017, 22:04
Цього "єпископа" треба в Верховну Раду на пост спікера - бо так вміти брехати,тільки карєристи. Стільки бабла загребти на будівництво собору на Либідьскій і нічого не зробити - ось де |
- 14 лютого 2017, 20:50
не можна лишити народ своєї батьківщини по рішенню інших держав. батьківщина завжди залишиться батьківщиною. |
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