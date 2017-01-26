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Міжконфесійна молитва у Києві зібрала протестантів з України і Латвії та представників УГКЦ
4 лютого 2017, 11:50 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У київській церкві «Філадельфія» Християн Віри Євангельської у рамках Тижня молитов за мир і єдність християн 1 лютого відбулася міжконфесійна молитва. У ній взяли участь глави і представники євангельських союзів ЦХВЄУ, СВЦ ХЄВ, ОЦ ЄХБ, а також представники лютеранських Церков з Латвії і України та УГКЦ.
Зібрання почалося спільною молитвою, до якої закликав старший пресвітер Київського міського об’єднання ЦХВЄУ Анатолій Козачок. Після чого кожен із священнослужителів мав слово до присутніх. Усі промовці звернули увагу, що події останніх років значно згуртували християн різних конфесій в Україні. І це є у планах Божих.
Старший пресвітер ОЦЄХБ м. Києва та Київської області Михайло Андрашко закликав помолитися за отримання вірного свідоцтва, на яке відкривається небо. «Щоб дати людям свідоцтво, маймо любов між собою, як вчив Христос» - закликав проповідник.
Центральну проповідь виголосив Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук. Він попросив присутніх замислитися над сутністю Духа Святого.
«Якщо ми сьогодні хочемо правильно молитися, хто нас навчить? Дух Святий!», – сказав Патріарх УГКЦ.
На його переконання молитися за єдність між християнами означає пізнати, якого ми є Духа.
«Немає такої справжньої молитви за єдність, за єдність між чоловіком і жінкою в подружжі, за єдність усередині церковної спільноти, за єдність між християнськими спільнотами, єдність у всьому людському роді, як та єдність, яку подає Дух Святий, бо Він є Духом сопричастя», – наголосив духовний лідер греко-католиків.
Як інформує офіційний сайт Церкви Християн віри Євангельської, із завершальним словом до присутніх звернувся старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.
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хфьода, хлєбні баяришніка кацапидло і заспокойся сектанте ґундяєвський. |
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