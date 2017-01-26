Глава УГКЦ: «Московська Патріархія ніколи не була вселенським арбітром навіть у православному світі»

Московська Патріархія намагається накинути світовій громадськості уявлення про Москву як «третій Рим», хоча насправді вона є звичайною помісною Церквою, однією з багатьох і ніколи не була вселенським арбітром навіть у православному світі.

Таку думку висловив Патріарх Святослав (Шевчук) в інтерв’ю інтернет-виданню «Релігійно-інформаційна служба України», повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Навіть більше, – продовжив Предстоятель, – Московська Патріархія, – завжди заперечувала будь-яку роль Папи як Вселенського Архиєрея. Тож претендувати Патріархові Московському на роль Вселенського Архиєрея означає заперечувати власну еклезіологію, ним же сформовану. Це з богословської чи канонічної точки зору».

Патріарх Святослав зауважив, якщо йдеться про факти, що саме Росія є агресором супроти України, а Російська Православна Церква позиціонує себе як Церква, що послідовно обстоює її державні інтереси, то тут уявляти себе «понад конфліктом», як про це говорить Московський Патріарх, є просто запереченням очевидного.

«Сприймаю таку позицію як несерйозну», – підкреслив Глава УГКЦ.

«Ця Церква, – продовжив Патріарх, – може виступати арбітром, коли б мова йшла про внутрішньо російський конфлікт, тобто війну між суб’єктами Російської Федерації, або між окремими членами РПЦ як її внутрішня війна. Можливо, тут ще раз проявляється певне «геополітичне підсвідоме», в якому Україну замість нас і без нас безапеляційно інкорпорували у «російський світ» і війну проти нас бачать як конфлікт всередині цього «світу». Насправді війна проти України, як незалежної суверенної держави, порушує міжнародне право, як це чітко заявляє Святий Престол, а Святіший Отець здійснює своє служіння як Вселенський Архиєрей відповідно до древньої традиції першого тисячоліття».