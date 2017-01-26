В Сумах православні та католики молилися разом за єдність християн

Спільний міжконфесійний молебень відбувся у рамках Тижня молитви за єдність християн 25 січня у каплиці Введення Пресвятої Діви Марії УГКЦ, яка розташована у с. Сад Сумського району.

У спільній молитві взяли участь о. Олександр Дядя – настоятель парафії Введення в храм Пресвятої Богородиці (Українська Греко-Католицька Церква, с. Сад Сумського району), о. Войцех Стасевич – настоятель парафії Благовіщення Пресвятої Діви Марії (Римо-Католицька Церква, м. Суми), о. Анатолій Довгопол – священик Української Православної Церкви (Київський Патріархат) у с. Сад Сумського району, о. Олександр Шинкаренко, настоятель громади Української Православної Церкви (Київський Патріархат) в селі с. Северинівка Сумського району.

Після спільної молитви відбулося спілкування у неформальній обстановці, у якому взяли участь як священики, так і прихожани. Темами спілкування було перспективи об’єднання Церков в Україні, спільні заходи, які можна проводити, особливо що стосується допомоги українським військовим та їх родинам, соціального служіння, а також плани про наступні спільні молитви.

У коментарі РІСУ о. Войцех зазначив, що для міста Суми це дуже знакова подія, адже важко зібрати на спільну молитву представників різних конфесій.

Також знаковим є той факт, що молебень пройшов у приміщенні каплиці УГКЦ.

«Дуже приємно, що після нещодавнього освячення, у нашій каплиці проходять такі важливі заходи. Навіть незважаючи на складні погодні умови та нерозчищені від снігу сільські дороги, люди знайшли можливість прийти на цю службу, щоб разом молитися за єдність християн, за мир та злагоду в Україні, за наших воїнів-захисників», - сказав о. Олександр Дядя.

Він висловив надію, що в Сумах буде більше спільних християнських заходів, до яких долучатимуться представники більшого числа конфесій.