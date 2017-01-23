Глава УГКЦ очолив міжконфесійний Молебень за єдність християн

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у рамках Тижня молитви за єдність християн очолив міжконфесійний Молебень за єдність християн, який відбувся 23 січня 2017 року в храмі Святого Василія Великого УГКЦ в Києві.

У слові до вірних Предстоятель подякував Господу Богу і всім присутнім за спільну Молитву за єдність між християнами. «Нам Господь Бог посилає дуже цікавий пророчий знак, – відзначив Блаженніший Святослав, – тому що на нашій спільній Молитві є представники всіх православних Церков України. Наше завдання сьогодні свідчити про Христа, який є єдиним наріжним каменем і на якому потрібно будувати особисте життя, церковне життя і життя нашого суспільства».

На екуменічній молитві, зокрема, були: єпископ Віталій (Скомаровський), Генеральний секретар Конференції римо-католицьких єпископів України, єпископ Маркос (Оганесян), Предстоятель Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви, представник Лютеранської Церкви в Україні.

Як зазначив о. Ігор Шабан, голова Комісії УГКЦ у сприянні єдності християн, головною темою роздумів і гаслом цього екуменічного Тижня були слова з Другого послання до коринтян (2 Кор. 5, 14–20) – «Любов Христа закликає нас до Примирення».

Отець Ігор зауважив, що Україна, як і вся Європа, згадують 500-річчя Реформації. З огляду на це, на цьогорічну молитву було запрошено проповідувати представника протестантської спільноти Анатолія Козачка, єпископа Київського регіону Союзу християн віри євангельської.

Ця тема була підготовлена християнами Німеччини, які звернули особливу увагу на 500-річчя Реформації та намагалися підкреслити, з одного боку, важливість Божої любові та благодаті для християн, а з іншого – звернули увагу на біль, викликаний глибокими ранами розділення між Церквами. На їхнє переконання, світ має потребу в служителях примирення, які зламають бар’єри, зведуть мости, принесуть мир і відчинять двері до нового життя в ім’я Того, хто примирив нас із Богом, Ісуса Христа. Святий Дух є провідником у дорозі до примирення в Його ім’я. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.