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В Україні розпочинається Тиждень молитов за єдність між християнами
20 січня 2017, 10:18 | Міжцерковні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У рамках світового Тижня молитов за єдність між християнами, який триває 18-25 січня, в Києві, Харкові, Львові та інших містах відбудуться міжконфесійні молитви.
У понеділок, 23 січня (початок о 18.00), міжконфесійний молебень відбудеться у храмі Святого Василія Великого УГКЦ за адресою м. Київ, Вознесенський узвіз, 7. Молитву, до якої запрошені православні, католицькі та протестантські священнослужителі, очолить Патріарх Святослав (Шевчук).
Головною темою розважання і гаслом цього екуменічного Тижня будуть слова з ІІ листа до Коринтян (2 Кор. 5,14–20): «Любов Христа закликає нас до Примирення». Роздумувати над якими буде Анатолій Козачок, єпископ Київського регіону Союзу Християн Віри Євангельської.
З 20 по 24 січня 2017 року екуменічні молитви триватимуть у Харкові.
20 січня молитва відбудеться в храмі Успення Пресвятої Богородиці РКЦ, 21 січня — у Свято-Дмитрівському храмі УАПЦ, 22 січня — у храмі св. Миколая УГКЦ, 23 січня — у храмі св. Пантелеймона УПЦ КП і 24 січня — у храмі Сурб Арутюн ВАЦ. Детальну програму повідомляє сайт Харківського екзархату УГКЦ.
25 січня на спільну традиційну молитву львів'ян запрошує Інститут екуменічних студій УКУ. Вона відбудеться у корпусі Філософсько-богословського факультету (вул. Хуторівка, 35), початок о 17:00.
Нагадуємо, що традиція Тижня молитов за єдність між християнами розпочалася у 1908 році.
Як ми повідомляли, цьогорічні молитовні заходи зосередяться на ювілеї 500-річчі Реформації. Над посібником для молитовного тижня впродовж двох попередніх років працювала група представників християнських Церков Німеччини. У вересні минулого року текст затвердила міжнародна комісія, призначена Всесвітньою Радою Церков і Папською Радою сприяння єдності християн.
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