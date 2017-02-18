У Чернігівській міськраді створять місцеву раду церков і релігійних громад

У Чернігівській міській раді 16 лютого міський голова Владислав Атрошенко зустрівся з представниками різних релігійних конфесій міста для обговорення актуальних питань сьогодення. Представники всіх релігійних конфесій підтримали рішення про створення міської ради церков і релігійних громад при міському голові, повідомляє УНІАН.

Серед найбільш важливих питань: демографічна ситуація у місті, морально-психологічний стан суспільства, налаштованість людей на позитив, взаємоповага один до одного та до держави. Щодо питань рівня народжуваності присутні були єдиної думки, що і світській владі, і церковній потрібно об’єднувати зусилля у проведенні роз’яснювальної роботи серед людей. Представники духовенства говорили також про те, що велика відповідальність у цьому питанні покладена на медичних працівників, які мають бути уважними та обережними в питаннях штучного переривання вагітності.

Представники релігійних громад важливою вважають і співпрацю в напрямку фізичного та морального оздоровлення населення. Н

а зустрічі порушили питання необхідності об’єднання зусиль в організації надання морально-психологічної допомоги воїнам АТО. Ця робота, на думку присутніх, важлива не тільки на передовій, де фактично весь час перебувають представники різних конфесій, але й вдома, для бійців, які повертаються з АТО і потребують морально-психологічної підтримки для зняття стресу.

Торкнулися також питання проведення спільних свят, які відроджують українські традиції та мають велику об’єднавчу силу.

Учасники ради висловили думки про позитивну практику інших українських міст щодо проведення телевізійних передач, наприклад, круглих столів, за участю представників духовенства. Тематична спрямованість таких зустрічей перш за все - це пропагування сімейних цінностей, фізичного та морального оздоровлення суспільства та інші. Присутні були єдині в думці, що усім релігійним громадам міста треба шукати те, що їх об’єднує, а не роз’єднує.