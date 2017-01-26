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В Україні створена ще одна релігійна рада
27 січня 2017, 10:48 | ВРЦІРО, міжконфесійні ради | 2 | | Код для блогу | |
В Україні з’явилося ще одне об'єднання релігійних організацій - Всеукраїнська Рада релігійних об'єднань.
Про це 26 січня повідомив на прес-конференції професор Інституту філософії НАН України Олександр Саган, повідомляє Укрінформ.
Учасниками-засновниками нової ради стали: Духовне управління мусульман України "УММА", РО "Національні Духовні Збори Бахаї України", Об'єднання синів і дочок України Рідної української національної віри (РУНВіри), РО громад Прогресивного Юдаїзму України, Центр громад свідомості Крішни в Україні, Апостольська Православна церква в Україні та Українська асоціація релігієзнавців - як об'єднавча платформа.
"Це вже відбулося. Перший протокол підписаний. До складу Ради увійшло шість релігійних об'єднань і Українська організація релігієзнавців, яка працює на базі Інституту філософії НАНУ і виступає нейтральною платформою для того, щоб могли об'єднуватися і знаходити спільну мову релігійні організації. Свого часу цю ж саму роль виконував Держкомрелігій України, на базі якого була створена і довгий час існувала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО - ред.)", - сказав Саган.
Він зазначив, що буквально за півгодини до прес-конференції було підписано протокол номер один, де члени Ради констатували факт, хоча перед тим було три засідання робочих груп, які працювали над Положенням, принципами, підходами і баченням співпраці.
Створення цієї Ради, за словами Сагана, - один із кроків до того, щоб і далі утверджувати в Україні модель толерантності, партнерства не лише в державно-церковних відносинах, а й у міжцерковних, міжконфесійних.
"Потенціал багатьох релігійних організацій, які активно діють в Україні в різних площинах, не до кінця реалізований і використовується неефективно, в тому числі й самим громадянським суспільством. Тому що за кожною з цих релігійних організацій стоїть дуже багато віруючих", - заявив Саган.
За його словами, сьогодні до цих об'єднань прикріпили ознаку "релігійні меншини", хоча це неправильно.
"Як можна сказати, що кришнаїти - це релігійна меншина, коли їх у світі є сотні мільйонів, або мусульмани - релігійна меншина, коли їх уже понад мільярд? Інше питання, що на цій території (України) за певних обставин цих релігійних організацій не так багато. Але цей потенціал горизонтальних зв'язків між віруючими фактично сьогодні ігнорується перш за все державою, тому що сьогодні певним чином ігнорується конституційна норма рівності всіх релігій", - сказав науковець.
Він додав, що в нас держава зорієнтована переважно на одну з міжконфесійних рад таких релігійних об'єднань, "яка фігурує у всіх іпостасях, в усіх органах влади".
"Держава, на жаль, не бачить інших міжцерковних об'єднань. І сьогодні йде значний ухил у бік одного з таких об'єднань. Нам хотілося б, щоб і інші Церкви були долучені до цих процесів, зокрема процесів законотворення, прийняття нормативних актів. Багато релігійних організацій просто виключені з цього процесу", - наголосив Саган.
При цьому він попросив не розглядати новоутворену Раду як альтернативу ВРЦіРО. "Це неправильно, тому що ми працюємо над одними проблемами, і я думаю, що будемо спільно працювати на благо і релігійних організацій, і України загалом", - підкреслив науковець, закликавши всі релігійні об'єднання долучатися до спільної роботи.
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- 27 січня 2017, 13:49| Коментувати коментар
От цікаво, оці релігіознавці - Сагани, Филиповичі тощо, самі в Бога вірять? Для чого потрібен цей цирк із новим об"єднанням РУНвірівців та інших маргіналів? Хтось поясніть цим людям, що світські принципи демократії у сфері релігії недоречні! У Бога толерантності та демократії немає. Є або правда, або неправда.
- 27 січня 2017, 12:55| Коментувати коментар
Дуже "цікаве" й "пікантне" виходить співіснування в цій новій релігійній Раді представників, зокрема, агресивно-антисемітських та запекло-антихристиянських неоязичників (РУНвірців), з одного боку, та громад "прогресивного юдаїзму" і "апостольської православної церкви", з іншого!
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Леонтіє, я Вас не впізнаю! Що це за непатріотичні сентенції? Як можна критикувати святі для кожного націоналіста гасла? Чи не кремлівський Ви, часом, агент?! |
- 27 січня 2017, 13:49
От цікаво, оці релігіознавці - Сагани, Филиповичі тощо, самі в Бога вірять? Для чого потрібен цей цирк із новим об"єднанням РУНвірівців та інших маргіналів? Хтось поясніть цим людям, що світські |
- 27 січня 2017, 13:07
"Ми закликаємо усі вільні нації не допустити відродження тоталітарних імперій, ідеологій та практик, що породжують злочини проти людства." Цікаво: а чи включає наш нинішній |
- 27 січня 2017, 12:55
Дуже "цікаве" й "пікантне" виходить співіснування в цій новій релігійній Раді представників, зокрема, агресивно-антисемітських та запекло-антихристиянських неоязичників |
- 27 січня 2017, 12:37
Слава Богу, что СБУ начала обращать внимание на таких личностей как о.Виктор.. подробнее о нём см. http://risu.org.ua/article_print.php?id=63471&name=society_digest&_lang=ua& |
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