У Києві розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд православної молоді УПЦ КП

11 лютого 2017, 10:34 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Cьогодні у Києві у приміщенні актової зали богословської академії УПЦ КП розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд православної молоді. Захід триватиме два дня.

Робота Всеукраїнського з’їзд православної молоді складається з пленарного засідання, концерту та дискусії у секціях. Тема заходу: «Християнське подружжя: пережиток минулого, традиція чи надія на спасіння».

На з’їзд приїхали керівники єпархіальних відділів у справах молоді, духовенство, представники молодіжних осередків, громадських організацій, братств, викладачі Недільних шкіл, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:Всеукраїнський з’їзд православної молоді,УПЦ УП
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