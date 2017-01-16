ССХ-Україна випустила український переклад «студентської» Євангелії «Відкрий. Вияви сам»

17 січня 2017, 11:13 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Співдружність студентів-християн Україна» (ССХ-Україна) випустила україномовний переклад «студентської» Євангелії від Луки «Відкрий. Вияви сам». Зазначений друкований проект запозичений в ССХ Великої Британії, але повністю  адаптований до української культури.

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153-сторінкове українське видання надруковане у вигляді блокноту, що містить новозаповітний текст в перекладі о. Рафаїла Турконяка 1997 року. При цьому кожна сторінка євангельського оповідання межує із  чистими аркушами для особистих нотаток при читанні.

 Аудиторія «Відкрий. Вияви сам» – студенти та активна молодь, яка перебуває у пошуках відповідей на релігійні питання. Упорядники книги запрошують молодих людей довідатись про догмати християнського спасіння через дослідження Євангелії від Луки. «Він (Лука) хоче, щоб ти розглянув надані докази і дійшов власних висновків щодо цієї людини (Ісуса Христа). Ким Він був? Яка була Його місія», - наголошують коментатори видання.

 Щоби спростити релігійні пошуки молоді, у «Відкрий. Вияви сам» розміщені QR-посилання на сайт із апологетичними відеосюжетами, де християни діляться фактами та ідеями, що пов’язані із читаним текстом Євангелія від Луки.

Шість із них – це так звані «Питання», вони супроводжують найбільш дискусійні уривки Євангелії від Луки. Серед «Питань» - «Чи не суперечить віра здоровому глузду?», «Достовірність Євангелія від Луки», «Чи дійсно воскресіння Христа – історичний факт?» та інші теми, доступ до яких можливий через сучасні портативні пристрої. 

Ще шість відео – це «Докази» («Симон і блудиниця», «Закхей», «Розп’яття» та ін.), або відео роздуми над моральними проблемами, присутніми у тексті Луки. Крім того, в кінці книги розміщені інтерв’ю зі студентами, які вже навернулись у християнство через «Відкрий», та місце для додаткових нотаток.

Наклад книжкової новинки –  4 000 екземплярів. Додаткова інформація про «Відкрий» доступна по тел. 044 562 82 56, (098) 048-54-52 (офіс ССХ) або на сайті організації та її представництвах у Facebook та Вконтакте.

Довідка:

ССХ-Україна – це українська неприбуткова міжконфесійна організація, мета діяльності якої полягає у пропозиції студентству ключових положень Євангелії та християнського світогляду, а також допомога студентам-християнам інтегрувати свої релігійні переконання у академічному світі та використати біблійні принципи у повсякденному житті.

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    • Пан Валерій | 17 січня 2017, 16:20

      Звісно, Киіївський патріархат ніколи не бреше, але панталичать два питання: 1.Цому немає жодного фото? 2. Цій події вже 5 днів, а немає жодного підтвердження з боку Константинополя.

    • Леонтій | 17 січня 2017, 10:10

      ПОПРАВКА. В україномовній версії зацитованого мною прислів'я більш правильно казати "НА городі..." і далі за текстом.

    • Леонтій | 17 січня 2017, 10:02

      "Авраамічні релігії" - це, наскільки відомо, спільна назва для позначення християнства, іудаїзму та ісламу. А от "Реформація" - це явище суто християнського змісту й наповнення.

    • Леонтій | 17 січня 2017, 09:45

      А ще краще: коли патріарх Церкви, як і БУДЬ-ЯКИЙ інший її священнослужитель і душпастир, - не просто "український", а СПРАВДІ Христовий (Божий)!

    • Леонтій | 17 січня 2017, 09:00

      Іще один - наочний і дуже красномовний та переконливий приклад того, як "канонічно"-кривославна ієрархія і духовенство УПЦ МП і, зокрема, в окупованому й анексованому РФ Криму вірнопіддано

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