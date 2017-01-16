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ССХ-Україна випустила український переклад «студентської» Євангелії «Відкрий. Вияви сам»
17 січня 2017, 11:13 | Діти, молодь і релігія | 0 | | Код для блогу | |
«Співдружність студентів-християн Україна» (ССХ-Україна) випустила україномовний переклад «студентської» Євангелії від Луки «Відкрий. Вияви сам». Зазначений друкований проект запозичений в ССХ Великої Британії, але повністю адаптований до української культури.
153-сторінкове українське видання надруковане у вигляді блокноту, що містить новозаповітний текст в перекладі о. Рафаїла Турконяка 1997 року. При цьому кожна сторінка євангельського оповідання межує із чистими аркушами для особистих нотаток при читанні.
Аудиторія «Відкрий. Вияви сам» – студенти та активна молодь, яка перебуває у пошуках відповідей на релігійні питання. Упорядники книги запрошують молодих людей довідатись про догмати християнського спасіння через дослідження Євангелії від Луки. «Він (Лука) хоче, щоб ти розглянув надані докази і дійшов власних висновків щодо цієї людини (Ісуса Христа). Ким Він був? Яка була Його місія», - наголошують коментатори видання.
Щоби спростити релігійні пошуки молоді, у «Відкрий. Вияви сам» розміщені QR-посилання на сайт із апологетичними відеосюжетами, де християни діляться фактами та ідеями, що пов’язані із читаним текстом Євангелія від Луки.
Шість із них – це так звані «Питання», вони супроводжують найбільш дискусійні уривки Євангелії від Луки. Серед «Питань» - «Чи не суперечить віра здоровому глузду?», «Достовірність Євангелія від Луки», «Чи дійсно воскресіння Христа – історичний факт?» та інші теми, доступ до яких можливий через сучасні портативні пристрої.
Ще шість відео – це «Докази» («Симон і блудиниця», «Закхей», «Розп’яття» та ін.), або відео роздуми над моральними проблемами, присутніми у тексті Луки. Крім того, в кінці книги розміщені інтерв’ю зі студентами, які вже навернулись у християнство через «Відкрий», та місце для додаткових нотаток.
Наклад книжкової новинки – 4 000 екземплярів. Додаткова інформація про «Відкрий» доступна по тел. 044 562 82 56, (098) 048-54-52 (офіс ССХ) або на сайті організації та її представництвах у Facebook та Вконтакте.
Довідка:
ССХ-Україна – це українська неприбуткова міжконфесійна організація, мета діяльності якої полягає у пропозиції студентству ключових положень Євангелії та християнського світогляду, а також допомога студентам-християнам інтегрувати свої релігійні переконання у академічному світі та використати біблійні принципи у повсякденному житті.
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