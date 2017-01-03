- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Почаївській лаврі відбулася традиційна зустріч молоді з архипастирями УПЦ (МП)
5 січня 2017, 10:11 | Діти, молодь і релігія | 8 | | Код для блогу | |
У Свято-Успенській Почаївській лаврі УПЦ МП 1 січня відбулася зустріч православної молоді з архипастирями Української Православної Церкви Московського Патріархату. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП, до обителі приїхало 500 молодих людей з усіх куточків України.
Цього року бесіду з молоддю провели митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, ректор Почаївської Духовної Семінарії єпископ Шумський Серафим і голова Учбового комітету УПЦ МП єпископ Ірпінський Климент.
Архиєреї привітали молодь зі святом преподобного Амфілохія Почаївського і прийдешнім Різдвом Христовим, після чого відповіли на численні запитання присутніх, пов’язані з духовним життям.
Як повідомляють організатори, традиції у період гучних святкувань світського нового року приїжджати в святу обитель на Заході Україні, щоб вшанувати пам’ять преп. Амфілохія понад десять років. Започаткувала її мукачівська молодь.
Напередодні зустрічі з архипастирями, всі відвідують Богослужіння в день пам’яті преп. Амфілохія. А пізніше збираються на спільні чаювання. Цього разу, окрім іншого була проведена Різдвяна вікторина, здійснено показ фільму «Моя святість», знятого молоддю з Ківерець Волинської області.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 5 січня 2017, 10:29| Коментувати коментар
Почаївська лавра повинна стати українською!
- 5 січня 2017, 10:48| Коментувати коментар
Геннадій, а Лавра зараз, що в Москві знаходиться? Чи все ж таки Свята Лавра знаходиться на території Тернопільської області в Україні! Політику потрібно шукати не в Церкві, а в депутатах і чиновниках і вимагати з них відповідей і відповідальності! А в Церкві від священнослужителів можна вимагати, хіба що, ретельного виконання пастирських обов'язків.
- 5 січня 2017, 11:53| Коментувати коментар
А Ви шановні патріоти ще Господа Бога не зробили українським??
- 5 січня 2017, 12:39| Коментувати коментар
Як знаємо з євангельської оповіді, свого часу Ісус Христос ОЧИСТИВ Свій храм Божий й, зокрема, від торговців і міняйл. Так от, Слово Боже обіцяє і наголошує, що Господь неодмінно буде вчиняти подібні дії, фільтруючи і очищаючи Свій народ та Свої святині від різного роду нечистот, скверни і беззаконь. І Він дійсно: періодично так і вчиняє. І неодмінно настане такий - благословенний і благоданий - час, коли милосердний і справедливий наш Господь Бог вповні очистить і оздоровить Свій народ і Свої святині і в Україні. У т. ч. - поміж різних інших - повиганяє звідти геть усіх тих ("політправославних") "торговців" та "міняйл", що - цинічно, зухвало й безсоромно - гендлюють і продають свою Батьківщину, міняючи її на жихо-загарбницьку сусідню імперію. А також - без винятку - загалом усіх тих, хто НІЯК не прославляє ім'я пресвятого і праведного Бога-Творця!
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Департамент держави: Патріарх Філарет пояснив залежність РПЦ від Кремля | 5 січня 2017, 11:36 | Державно-конфесійні стосунки |
Папа закликав єпископів карати педофілів | 5 січня 2017, 11:28 | Ватикан |
Кіборг подарував Митрополиту Онуфрію прапор з підписами десантників | 5 січня 2017, 11:10 | Віра і зброя |
На Полтавщині протестантський храм увійшов до списку пунктів обігріву людей | 5 січня 2017, 10:48 | Релігія і суспільство |
Патріарх УГКЦ привітав професора Анатолія Колодного із 80-літнім ювілеєм | 5 січня 2017, 10:38 | Релігія та наука |
Останні коментарі
- 5 січня 2017, 13:51
Саме так і буде.....Це вам приснилося Леонтій, снам не варто вірити, кажуть мудрі люди. |
- 5 січня 2017, 13:48
В цьому і вся проблема, що говорить і не думає....Що таке релігієзнавство??? Ознайомлюючий курс....А вона робить якісь висновки, аналітику свою приводить: що правильно, а що не дуже...А взагалі від |
- 5 січня 2017, 12:39
Як знаємо з євангельської оповіді, свого часу Ісус Христос ОЧИСТИВ Свій храм Божий й, зокрема, від торговців і міняйл. Так от, Слово Боже обіцяє і наголошує, що Господь неодмінно буде вчиняти подібні |
- 5 січня 2017, 12:17
Ті - численно й довжелезно процитовані Вами, шановний Fr. Valerii, дійсно серйозні документи Католицької Церкви НІЯК, одначе, не можуть "відмінити" чи якось "спростувати" той |
- 5 січня 2017, 11:53
А Ви шановні патріоти ще Господа Бога не зробили українським?? |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 4 січня 2017, 11:58
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
12 грудня 2016, 13:39 | Анонси | 16 грудня 2016, 12:03
В УКУ відбудеться науково-практична конференція “Бог на Майдані: реальність чи міф?”
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 2 січня 2017, 18:28
9 грудня 2016, 14:12 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 21:31
Патріарх Філарет пояснив, чому Росія так б'ється за українську Церкву
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 5 січня 2017, 13:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
Коментарі