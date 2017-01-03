У Почаївській лаврі відбулася традиційна зустріч молоді з архипастирями УПЦ (МП)

5 січня 2017, 10:11 | Діти, молодь і релігія | 8 |   | Код для блогу |  | 

3-2.jpg-ddd.jpgУ Свято-Успенській Почаївській лаврі УПЦ МП 1 січня відбулася зустріч православної молоді з архипастирями Української Православної Церкви Московського Патріархату. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП, до обителі приїхало 500 молодих людей з усіх куточків України.

Цього року бесіду з молоддю провели митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, ректор Почаївської Духовної Семінарії єпископ Шумський Серафим і голова Учбового комітету УПЦ МП єпископ Ірпінський Климент.

Архиєреї привітали молодь зі святом преподобного Амфілохія Почаївського і прийдешнім Різдвом Христовим, після чого відповіли на численні запитання присутніх, пов’язані з духовним життям.

Як повідомляють організатори, традиції у період гучних святкувань світського нового року приїжджати в святу обитель на Заході Україні, щоб вшанувати пам’ять преп. Амфілохія понад десять років. Започаткувала її мукачівська молодь.

Напередодні зустрічі з архипастирями, всі відвідують Богослужіння в день пам’яті преп. Амфілохія. А пізніше збираються на спільні чаювання. Цього разу, окрім іншого була проведена Різдвяна вікторина, здійснено показ фільму «Моя святість», знятого молоддю з Ківерець Волинської області.

 

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теги до статті:Почаївська лавра,УПЦ (МП),Церква і молодь
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Коментарі

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  • Геннадий Пронин | 5 січня 2017, 10:29
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    Почаївська лавра повинна стати українською!

    • RODOVID | 5 січня 2017, 10:48
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      Геннадій, а Лавра зараз, що в Москві знаходиться? Чи все ж таки Свята Лавра знаходиться на території Тернопільської області в Україні! Політику потрібно шукати не в Церкві, а в депутатах і чиновниках і вимагати з них відповідей і відповідальності! А в Церкві від священнослужителів можна вимагати, хіба що, ретельного виконання пастирських обов'язків.

    • BBC | 5 січня 2017, 11:53
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      А Ви шановні патріоти ще Господа Бога не зробили українським??

    • Леонтій | 5 січня 2017, 12:39
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      Як знаємо з євангельської оповіді, свого часу Ісус Христос ОЧИСТИВ Свій храм Божий й, зокрема, від торговців і міняйл. Так от, Слово Боже обіцяє і наголошує, що Господь неодмінно буде вчиняти подібні дії, фільтруючи і очищаючи Свій народ та Свої святині від різного роду нечистот, скверни і беззаконь. І Він дійсно: періодично так і вчиняє. І неодмінно настане такий - благословенний і благоданий - час, коли милосердний і справедливий наш Господь Бог вповні очистить і оздоровить Свій народ і Свої святині і в Україні. У т. ч. - поміж різних інших - повиганяє звідти геть усіх тих ("політправославних") "торговців" та "міняйл", що - цинічно, зухвало й безсоромно - гендлюють і продають свою Батьківщину, міняючи її на жихо-загарбницьку сусідню імперію. А також - без винятку - загалом усіх тих, хто НІЯК не прославляє ім'я пресвятого і праведного Бога-Творця!

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Останні коментарі

  • BBC | 5 січня 2017, 13:51

    Саме так і буде.....Це вам приснилося Леонтій, снам не варто вірити, кажуть мудрі люди.

  • BBC | 5 січня 2017, 13:48

    В цьому і вся проблема, що говорить і не думає....Що таке релігієзнавство??? Ознайомлюючий курс....А вона робить якісь висновки, аналітику свою приводить: що правильно, а що не дуже...А взагалі від

  • Леонтій | 5 січня 2017, 12:39

    Як знаємо з євангельської оповіді, свого часу Ісус Христос ОЧИСТИВ Свій храм Божий й, зокрема, від торговців і міняйл. Так от, Слово Боже обіцяє і наголошує, що Господь неодмінно буде вчиняти подібні

  • Леонтій | 5 січня 2017, 12:17

    Ті - численно й довжелезно процитовані Вами, шановний Fr. Valerii, дійсно серйозні документи Католицької Церкви НІЯК, одначе, не можуть "відмінити" чи якось "спростувати" той

  • BBC | 5 січня 2017, 11:53

    А Ви шановні патріоти ще Господа Бога не зробили українським??

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