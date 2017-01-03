У Почаївській лаврі відбулася традиційна зустріч молоді з архипастирями УПЦ (МП)

У Свято-Успенській Почаївській лаврі УПЦ МП 1 січня відбулася зустріч православної молоді з архипастирями Української Православної Церкви Московського Патріархату. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП, до обителі приїхало 500 молодих людей з усіх куточків України.

Цього року бесіду з молоддю провели митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, ректор Почаївської Духовної Семінарії єпископ Шумський Серафим і голова Учбового комітету УПЦ МП єпископ Ірпінський Климент.

Архиєреї привітали молодь зі святом преподобного Амфілохія Почаївського і прийдешнім Різдвом Христовим, після чого відповіли на численні запитання присутніх, пов’язані з духовним життям.

Як повідомляють організатори, традиції у період гучних святкувань світського нового року приїжджати в святу обитель на Заході Україні, щоб вшанувати пам’ять преп. Амфілохія понад десять років. Започаткувала її мукачівська молодь.

Напередодні зустрічі з архипастирями, всі відвідують Богослужіння в день пам’яті преп. Амфілохія. А пізніше збираються на спільні чаювання. Цього разу, окрім іншого була проведена Різдвяна вікторина, здійснено показ фільму «Моя святість», знятого молоддю з Ківерець Волинської області.