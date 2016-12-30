У Ризі проходить Європейська зустріч молоді Тезе

30 грудня 2016, 10:42 | Діти, молодь і релігія | 0 |   | Код для блогу |  | 

AP3o.jpg-kk.jpgУ столиці Латвії Ризі 28 грудня відбулося урочисте відкриття Європейської зустрічі молоді Тезе. Перший день заходу пройшов у виставковому центрі на острові Кипсала, на річці Даугава. Про це повідомляє Сrеdо.

Виступаючи перед тисячами молодих людей, які заповнили залу, брат Алоїс нагадав про континентальну зустріч молоді в Беніні (Африка) у вересні цього року. Він зазначив, що молоді європейці повинні розуміти проблеми та очікування своїх однолітків в інших частинах світу.

Наступного дня Європейська зустрічі розпочалась із молитви на парафіях і душпастирських осередках.

Молоді люди, незалежно від того, чи вони загартовані паломники, чи вперше на такій зустрічі, почуваються в Ризі добре:

«Ми втомилися, але щасливі. Молитва, як зазвичай, у дусі Тезе; коли ми увійшли до зали, то одразу ж почулись як удома, бо декорації завжди подібні, і до того ж, так багато усміхнених молодих людей. Тут це теж велика радість, свого роду “шоу”, хоча і в дещо іншому сенсі цього слова, тобто багато радості, яка переживається разом з іншими людьми. Це великий позитивний досвід: багато усмішок і радості, а не тільки зосередження й молитва».

«Те, що ми тут і молимося, не означає, що ми сумні. Тут усміхнене міжнародне товариство — радісна молитва».

Паломники також зустрічаються в малих групах, обмінюються досвідом віри, а роздуми супроводжує гасло «бути стійкими в надії, в ній творча сила».

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теги до статті:Латвія,Молодь і віра,Тезе
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