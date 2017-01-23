Вандали зруйнували в Білгороді-Дністровському пам'ятник розстріляним євреям

23 січня 2017, 16:33 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 1 |   | Код для блогу |  | 

Невідомі вандали розбили вночі Пам'ятний знак, встановлений на місці розстрілу 600 євреїв - мешканців Білгорода-Дністровського в роки Другої світової війни.

Про це повідомили журналістам працівники комунального центру "Благоустрій", що зібрали шматки мармурової плити і доставили на територію цього закладу.

У свою чергу, у відділі поліції заявили, що завершують перевірку  обставин скоєння акту вандалізму, вирішується питання про порушення кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до зруйнування Пам'ятного знака.

Меморіал та Пам'ятний знак були відкриті біля морського порту в рамках всеукраїнського проекту Єврейського фонду України та Асоціації національно-культурних об'єднань України "Пам'ять і вдячність" за підтримки Єврейського культурного центру Білгорода-Дністровського. Про це повідомляє Укрінформ.

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теги до статті:Вандалізм,Юдеї
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Коментарі

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  • Ігор Мицько | 23 січня 2017, 17:51
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    Цей акт наступний у ГРУшному ланцюгові провокацій - уманська синагога, знищення пам"ятника в Гуті Пеняцькій (де загинуло декілька євреїв). Це для того, аби "показати" трампній адміністрації юдофобство українців, з яким може справитись лише Путін.

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