У центрі Одеси невідомі зруйнували 3-метрового різдвяного дідуха

Як передає УНІАН, цього року дідуха встановили в Одесі вперше. Його поставили у ротонді Міського саду біля вулиці Дерибасівської, спеціально до Різдва. Виготовили символ свята викладачі та студенти Одеського художнього училища імені Грекова.

Вранці 9 січня виявилося, що невідомі зруйнували дідуха. Як вважає керівник Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, акт вандалізму було здійснено цілеспрямовано.

«Русский мир? Вандалізм? Культура як вона є? Боротьба з українськими традиціями? Був дідух в Одесі, і не стало. Рознесли не лише солому по парку, але й погнули конструкцію. Прийшли навіть з ножицями!», - написала Бобровська у Facebook.

Дідух - різдвяна прикраса, символ урожаю, добробуту, багатства, безсмертя предків, оберіг роду. Дідух є одним із найдавніших культів української різдвяної обрядовості. За традицією, господар заносив дідуха у будинок 6 січня разом із першою Різдвяною зіркою.