В Умані затримано громадян Ізраїлю, підозрюваних у пошкодженні розп'яття Ісуса Христа

Поліція Умані затримала двох громадян Ізраїлю, підозрюваних у пошкодженні гіпсового розп'яття Ісуса Христа 31 грудня. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Черкаській області.

Увечері 31 грудня, незабаром після злочину, поліцейські розпочали проведення комплексу оперативно-розшукових заходів. Протягом декількох годин правоохоронці знайшли підозрюваних, причетних до скоєння цього кримінального злочину. Ними виявилися два брати 18 і 16 років, громадяни Ізраїлю.

Зараз тривають заходи зі встановлення особи третього підозрюваного. Братам оголошено про підозру у скоєнні злочину за частиною 3 статті 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За вчинення подібних дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомі пошкодили гіпсове розп'яття Ісуса Христа в Умані. Про це інформує РБК-Україна.