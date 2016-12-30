Невідомі пошкодили розп'яття Ісуса Христа в Умані

1 січня 2017, 18:22 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 1 |   | Код для блогу |  | 

Поліцією Черкаської області відкрито провадження за фактом пошкодження розп'яття Ісуса Христа в Умані.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

"У відділ поліції надійшло повідомленням про те, що в місті Умань на березі ставка пошкоджено гіпсове розп’яття Ісуса Хреста, встановлене на дерев’яному хресті", - йдеться в повідомленні.

Подія зареєстрована, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

За вчинення таких дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Проводяться слідчі дії.

Як повідомлялося, минулого тижня в Умані невідомі осквернили синагогу біля Могили цадика Рабі Нахмана. Невідомі особи облили вхід в комплекс фарбою червоного кольору і залишили відрізану голову свині.

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теги до статті:Вандалізм,Умань
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Коментарі

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  • Леонтій | 1 січня 2017, 19:45
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    Гадаю, що ніяк не можна виключати, що ОБИДВА ці злочини в Умані - і оце пошкодження Розп'яття, і минуле осквернення синагоги - дуже між собою пов'язані і виходять, по суті, з одного і того ж "джерела". Тобто мають на меті провокування й розпалювання міжрелігійної та міжнаціональної ворожнечі, розхитування і дестабілізація (і без того - непростої і суперечливої) суспільно-політичної ситуації в Україні. А якщо задатися тут отим традиційно-"сакраментальним" запитанням - а кому все це, власне, може бути вигідним? - то тоді досить неважко дати чітку й однозначну відповідь: правлячому агресивно-авторитарному режиму нашої північно-східної сусідки! Одначе я тут майже переконаний, що виконавців, а тим паче - ОРГАНІЗАТОРІВ цих цинічних та зухвало-провокативних і підступних акцій насправді НІХТО встановлювати й шукати всерйоз НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ! Й, відповідно, (де-факто) і НЕ БУДЕ!

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  • Леонтій | 1 січня 2017, 19:45

    Гадаю, що ніяк не можна виключати, що ОБИДВА ці злочини в Умані - і оце пошкодження Розп'яття, і минуле осквернення синагоги - дуже між собою пов'язані і виходять, по суті, з одного і того ж

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