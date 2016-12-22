В Умані посилять охорону усіх культових споруд та символів

Після нічного інциденту, коли невідомі осквернили могильний комплекс цадика Нахмана, в Умані посилять охорону культових споруд та символів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова міської ради Умані Олександр Цебрій, повідомляє Укрінформ.

"Я як міський голова не допущу в місті розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В мікрорайоні паломництва брацлавських хасидів на об’єктах, де розташовані культові релігійні споруди чи символи, буде посилено охорону. Зокрема, на могилі рабі Нахмана та біля Православного Хреста", – зазначив мер.

Він підкреслив, що Умань – багатонаціональне місто, історія якого увібрала в себе культури і традиції багатьох народів. За його словами, тут пропагується повага до людини, міжетнічна і міжконфесійна толерантність.

Цебрій назвав події цієї ночі провокацією та неприпустимим актом вандалізму, який викликав обурення не лише серед представників еврейської національності, але й усієї уманської громади.

"Уманчани, і особисто я, категорично проти розпалювання міжнаціональної ворожнечі, антисемітизму і ксенофобії", – наголосив він.

Мер звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати резонансний злочин й висловив надію, що подібні ганебні факти не повторяться.

Поліція спочатку розслідувала інцидент як хуліганство. Згідно з повідомленням прес-служби Черкаського ГУ НП, наразі його перекваліфіковано у порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, вчинене організованою групою (ч.3.ст.161 Кримінального кодексу України).