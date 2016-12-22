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В Умані посилять охорону усіх культових споруд та символів
21 грудня 2016, 14:40 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 3 | | Код для блогу | |
Після нічного інциденту, коли невідомі осквернили могильний комплекс цадика Нахмана, в Умані посилять охорону культових споруд та символів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова міської ради Умані Олександр Цебрій, повідомляє Укрінформ.
"Я як міський голова не допущу в місті розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В мікрорайоні паломництва брацлавських хасидів на об’єктах, де розташовані культові релігійні споруди чи символи, буде посилено охорону. Зокрема, на могилі рабі Нахмана та біля Православного Хреста", – зазначив мер.
Він підкреслив, що Умань – багатонаціональне місто, історія якого увібрала в себе культури і традиції багатьох народів. За його словами, тут пропагується повага до людини, міжетнічна і міжконфесійна толерантність.
Цебрій назвав події цієї ночі провокацією та неприпустимим актом вандалізму, який викликав обурення не лише серед представників еврейської національності, але й усієї уманської громади.
"Уманчани, і особисто я, категорично проти розпалювання міжнаціональної ворожнечі, антисемітизму і ксенофобії", – наголосив він.
Мер звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати резонансний злочин й висловив надію, що подібні ганебні факти не повторяться.
Поліція спочатку розслідувала інцидент як хуліганство. Згідно з повідомленням прес-служби Черкаського ГУ НП, наразі його перекваліфіковано у порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, вчинене організованою групою (ч.3.ст.161 Кримінального кодексу України).
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- 21 грудня 2016, 15:14| Коментувати коментар
"Він [мер міста] підкреслив, що Умань – багатонаціональне місто, історія якого увібрала в себе культури і традиції багатьох народів. За його словами, тут пропагується повага до людини, міжетнічна і міжконфесійна толерантність." І, мабуть, особливо "яскраво" й "переконливо" ці "традиції" і "толерантність" проявилися, зокрема, тоді, коли в червні 1768 р. - у перебігу жорстоко-кривавої Коліївщини, інспірованої, як дехто вважає, правлячими колами Російської імперії, - "православні" повстанці-гайдамаки здобули Уманську фортецю і влаштували в місті жахливу крупномасштабну різанину. За деякими оцінками, внаслідок цієї страшної трагедії тоді загинуло до 20 тис. осіб: поляків, євреїв, а також українців-уніатів. А от не так давно в Умані спорудили й урочисто відкрили пам'ятник-монумент на "честь" ватажків і учасників цієї звірячої - криваво-геноцидної розправи на релігійно-етнічному ґрунті... Тобто, насправді саме у такий спосіб нині в Умані "пропагується повага до людини, міжетнічна і міжконфесійна толерантність." І ніяк інакше!
- 21 грудня 2016, 15:51| Коментувати коментар
Р. S. І, до речі, це саме про ПОДІБНЕ - волаюче й гидотне гріхопадіння й криваве беззаконня, а також його особливе наступне "почитання", Сам Господь сказав і наголосив у Своєму - вічно живому і діючому Божому Слові: "І Я вилив на них гнів Мій за [невинну] кров, яку вони [рясно й нещадно] проливали на цій землі, і за те, що вони осквернювали її ідолами своїми" (Єз.36:18). Хочемо геть позбутися цього тяжкого й довготривалого - історичного ПРОКЛЯТТЯ і спадку? Вочевидь, маємо тут ЩОСЬ робити. А саме: не споруджувати монументи-пам'ятники на "честь" тих кривавих вбивць і катів, а ВСЕСУСПІЛЬНО принести своє щиросердне ПОКАЯННЯ за всі ті й інші - подібні до них - жахливі злочини й провини. Та, зрештою, дійсно - причому, ліпше якраз всенародно НАВЕРНУТИСЯ до всемогутнього, милосердного і справедливого Бога-Творця!
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