- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
До восьми років в'язниці загрожує винуватцям злочину у синагозі в Умані
21 грудня 2016, 14:16 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
ДДо восьми років позбавлення волі загрожує правопорушникам, які облили фарбою червоного кольору вхід до могильного комплексу “Цадика Нахмана” в Умані, а також залишили відрізану голову свині. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
“Головним управлінням Національної поліції у Черкаській області створено фахову слідчо-оперативну групу, до якої увійшли досвідчені та компетентні співробітники з метою якнайшвидшого розкриття злочину”, — зазначив т.в.о. голови Національної поліції України Вадим Троян.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
За вчинення таких дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Пластуни принесли в Раду Вифлеємський вогонь миру | 22 грудня 2016, 12:35 | Релігія і політика |
Міноборони України нагородило кліриків Одеської єпархії УПЦ КП | 22 грудня 2016, 12:13 | Віра і зброя |
Монахи-капуцини просять грошей для порятунку вінницьких катакомб | 22 грудня 2016, 11:59 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
У Софії Київській виявили унікальний напис тисячолітньої давності | 22 грудня 2016, 10:24 | Релігія та культура |
У Карітасі Львова близько 200 дітей отримали щедрі подарунки від святого Миколая | 22 грудня 2016, 10:08 | Благодійність, соціальне служіння |
Останні коментарі
- 22 грудня 2016, 15:52
"Згідно віровчення [ісламу], Мухаммад передав людству найповніше Одкровення Аллага." А от, згідно віровчення Біблії, це "найповніше Одкровення" Бога передали людству якраз Господь |
- 22 грудня 2016, 14:01
Как-то страно, что священнослужитель такого ранга не может отличить исповедь, от частного разговора, ведь на видео четко видно его встречу с Климентом, подготовку к исповеди и уже их разговор после |
- 22 грудня 2016, 12:38
Р. S. І навіть більше того. Утвердження й впровадження нового "догмату" про "непорочне зачаття" Діви Марії направду знадобилося верхівці Католицької Церкви, щоби, по суті, придати |
- 22 грудня 2016, 12:17
"Східні Православні Церкви не приймають догмату про непорочне зачаття. Українська Греко-Католицька Церква після проголошення догми про непорочне зачаття празник Зачаття Богородиці святою Анною |
- 22 грудня 2016, 11:12
Пан Рудий може тільки спекулювати данною темою, бо ніяк до Світового Православ'я не відноситься зі своїм Філаретом. І його заяви та спроби дати про себе в світі та завоювати авторитет до КП ніяк не |
Популярні статті місяця
23 листопада 2016, 11:50 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 04:25
Без Української Церкви Росія стане Московією, - Мирослав Маринович про заяву Патріарха РПЦ
12 грудня 2016, 13:39 | Анонси | 16 грудня 2016, 12:03
В УКУ відбудеться науково-практична конференція “Бог на Майдані: реальність чи міф?”
9 грудня 2016, 14:12 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 21:31
Патріарх Філарет пояснив, чому Росія так б'ється за українську Церкву
5 грудня 2016, 13:26 | Соцопитування | 7 грудня 2016, 11:03
Майже половина православних українців хоче Єдиної Помісної Православної Церкви, – соцопитування
1 грудня 2016, 11:34 | Суспільство-дайджест | 3 грудня 2016, 16:20
Коментарі