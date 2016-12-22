До восьми років в'язниці загрожує винуватцям злочину у синагозі в Умані

21 грудня 2016, 14:16 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 |   | Код для блогу |  | 

ДДо восьми років позбавлення волі загрожує правопорушникам, які облили фарбою червоного кольору вхід до могильного комплексу “Цадика Нахмана” в Умані, а також залишили відрізану голову свині. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.

“Головним управлінням Національної поліції у Черкаській області створено фахову слідчо-оперативну групу, до якої увійшли досвідчені та компетентні співробітники з метою якнайшвидшого розкриття злочину”, — зазначив т.в.о. голови Національної поліції України Вадим Троян.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

За вчинення таких дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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теги до статті:Вандалізм,Умань,Хасиди
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