У «ДНР» священикам УПЦ (МП) доручили зібрати дані про католиків і протестантів, – «ІС»

13 січня 2017, 11:37 | Тероризм | 1 |   | Код для блогу |  | 

Представникам Донецької єпархії УПЦ (МП) в окупованій Макіївці доручили зібрати інформацію про католицькі, протестантські та мусульманські общини, які діють на території міста.

Про це написав у Фейсбуці керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, пише ІА ЗІК.

«Керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка («ДНР») дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ (МП) зібрати інформацію про католицькі, протестантські, а також мусульманські общини, які діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань)», – написав Тимчук.

На підставі зібраних даних планується провести «інвентаризацію майна» цих громад. Станом на 12.01.2017 встановлено 21 деномінацію і дві мусульманські громади.

 

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теги до статті:"ДНР",АТО,Колаборціонізм,УПЦ (МП) на Донеччині
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  • Fr. Valerii | 13 січня 2017, 12:55

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