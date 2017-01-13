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У «ДНР» священикам УПЦ (МП) доручили зібрати дані про католиків і протестантів, – «ІС»
13 січня 2017, 11:37 | Тероризм | 1 | | Код для блогу | |
Представникам Донецької єпархії УПЦ (МП) в окупованій Макіївці доручили зібрати інформацію про католицькі, протестантські та мусульманські общини, які діють на території міста.
Про це написав у Фейсбуці керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, пише ІА ЗІК.
«Керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка («ДНР») дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ (МП) зібрати інформацію про католицькі, протестантські, а також мусульманські общини, які діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань)», – написав Тимчук.
На підставі зібраних даних планується провести «інвентаризацію майна» цих громад. Станом на 12.01.2017 встановлено 21 деномінацію і дві мусульманські громади.
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- 13 січня 2017, 12:03| Коментувати коментар
"Українська" церква на службі у сепаратистів.
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