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У Львові на свято Стрітення освятять військовий храм
14 лютого 2017, 11:18 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
У Львові 15 лютого відбудеться освячення військового храму Стрітення Господнього, УГКЦ (вул. Батуринська, 1,). Божественну Літургію, яка розпочнеться о 9.00 год., очолить Архиєпископ та Митрополит Львівський Української Греко-Католицької Церкви Ігор (Возьняк). Про це повідомляє сайт Капеланство.
Храм споруджено з ініціативи ветеранів Афганістану Львівщини поруч із пам'ятником полеглим воїнам у 1979-1989 рр. в пам'ять про бійців, які загинули в Афганістані, під час Революції Гідності - Майдану, а також воїнів, що віддали своє життя в зоні конфлікту АТО на Сході України.
Фундаторами та доброчинцями храму є ветерани, мешканці Львова та Львівщини, підприємці. Значну частину коштів для спорудження було виділено із фондів Центру Військового Капеланства, УГКЦ.
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