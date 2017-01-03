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Церкви Києва перед Різдвом перевіряють рятувальники
5 січня 2017, 22:28 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
Аби уникнути виникнення надзвичайних ситуацій та травмування людей під час святкових та щоденних богослужінь, рятувальники проводять інструктажі з керівниками культових закладів столиці.
Про це повідомляє у Фейсбуці Головне управління ДСНС України у м.Києві.
«5 січня подібні заходи були організовані в Святошинському районі. Рятувальники відвідали культові споруди району та провели із священнослужителями бесіди й інструктажі стосовно забезпечення та дотримання вимог з пожежної безпеки під час проведення святкових та щоденних богослужінь.
Основною метою подібних заходів є забезпечення належного протипожежного стану будівель та безпека прихожан під час масових заходів», – йдеться у повідомленні.
У ході зустрічі рятувальники наголосили на наявності евакуаційних виходів, необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння та справності електропроводок. Про це інформує Zik.
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