Церкви Києва перед Різдвом перевіряють рятувальники

Аби уникнути виникнення надзвичайних ситуацій та травмування людей під час святкових та щоденних богослужінь, рятувальники проводять інструктажі з керівниками культових закладів столиці.

Про це повідомляє у Фейсбуці Головне управління ДСНС України у м.Києві.

«5 січня подібні заходи були організовані в Святошинському районі. Рятувальники відвідали культові споруди району та провели із священнослужителями бесіди й інструктажі стосовно забезпечення та дотримання вимог з пожежної безпеки під час проведення святкових та щоденних богослужінь.

Основною метою подібних заходів є забезпечення належного протипожежного стану будівель та безпека прихожан під час масових заходів», – йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі рятувальники наголосили на наявності евакуаційних виходів, необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння та справності електропроводок. Про це інформує Zik.