Церкви Києва перед Різдвом перевіряють рятувальники

5 січня 2017, 22:28 | Храми, церковне майно | 0 |   | Код для блогу |  | 

Аби уникнути виникнення надзвичайних ситуацій та травмування людей під час святкових та щоденних богослужінь, рятувальники проводять інструктажі з керівниками культових закладів столиці.

Про це повідомляє у Фейсбуці Головне управління ДСНС України у м.Києві.

«5 січня подібні заходи були організовані в Святошинському районі. Рятувальники відвідали культові споруди району та провели із священнослужителями бесіди й інструктажі стосовно забезпечення та дотримання вимог з пожежної безпеки під час проведення святкових та щоденних богослужінь.

Основною метою подібних заходів є забезпечення належного протипожежного стану будівель та безпека прихожан під час масових заходів», – йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі рятувальники наголосили на наявності евакуаційних виходів, необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння та справності електропроводок.  Про це інформує Zik.

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теги до статті:Збереження культурної спадщини
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    Останні коментарі

    • edelweiss | 5 січня 2017, 18:43

      Він так само брехливий і безсоромний, як і їхній кремлівський патріарх.

    • батюшка | 5 січня 2017, 18:42

      НЕЗРОЗУМІЛО ЦЕ ВИКУП ЗА ПОЛОНЕНОГО ЧИ МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТАКА ВЕЛИКА ???

    • b111 | 5 січня 2017, 18:42

      https://pulseoftheday.ru/article/2013381 ДЛЯ ТИХ, В КОГО ЩОСЬ З ПАМ*ЯТТЮ.

    • b111 | 5 січня 2017, 18:34

      Гундяєвському холопу валєре пора вже точно відпочити, бо ні пам*яті, ні розуму вже геть не має.

    • Пан Валерій | 5 січня 2017, 17:38

      Філя вже говорить повну маячню. Коли і про яку таку автокефалію в Україні говорив патріарх Кирил? Сам придумав, сам заперечив. Час діду вже відпочивати.

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