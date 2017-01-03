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Луцькі бізнесмени хочуть, щоб релігійна громада повернула їм церкву
5 січня 2017, 10:24 | Храми, церковне майно | 0 | | Код для блогу | |
ТзОВ "Освіта плюс" вимагає через суд скасувати договір пожертви будівлі церкви релігійній громаді святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УПЦ КП. Про це повідомляє Конкурент.
"Освіта плюс" в позовній заяві просить визнати недійсним договір пожертви будівлі церкви від 2011 pоку, відповідно до якого товариство безоплатно передало у власність релігійній громаді церкву загальною площею 81,8 кв м, що розташована за адресою: м. Луцьк, Гетьмана Сагайдачного, 6. Про це йдеться в рішенні Господарського суду Волинської області від 21 грудня.
Керуються вони тим, що на момент укладення договору пожертви ця церква була в договорі вказана, як нерухоме майно, яке належало "Освіті плюс". Цей факт на той момент підтверджувався рішенням господарського суду Волинської області від 27.09.2010 р. у справі № 6/25-75, за яким це самовільно збудоване приміщення церкви легалізовано в об'єкт нерухомості.
Втім у 2016 році Вищим господарським судом України, за результатами розгляду касаційної скарги ТзОВ "Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного Університету", рішення господарського суду Волинської області у справі № 6/25-75 було скасовано.
Та й повторний розгляд позову ТзОВ "Освіти-Плюс" про визнання за ним права власності на самочинне будівництво церкви отримав відмовне рішення.
Тому, відповідно до законодавства, предмет договору пожертви – церква – перестав існувати у зв'язку з тим, що це самочинне будівництво так і не набуло статусу об'єкту нерухомості, який належить "Освіті плюс".
Відповідно, цим і встановлено, що "Освіта-Плюс", не могла бути власником будівлі церкви, як об'єкта нерухомого майна, а ним розпоряджатись й поготів.
У суді представник "Освіти плюс" доводив те, що оскільки цей правочин – договір пожертви – було вчинено під впливом помилки, а саме щодо того, що будівля церкви не була визначена як нерухоме майно, так як це вказано в договорі пожертви, то й договір пожертви підлягає скасуванню.
Втім суд визначив, що представник "Освіти плюс" не обґрунтував та не довів наявність помилки в момент вчинення спірного правочину, що могло би бути підставою для визнання договору недійсним.
Враховуючи наявні матеріали справи, позовна вимога про визнання недійсним договору від 22.11.2011 р не ґрунтується на нормах законодавства, які регулюють спірні правовідносини, а тому не підлягає до задоволення. Тому суд вирішив у задоволенні позову відмовити.
Довідка:
– ТзОВ "Освіта плюс", зареєстровано за адресою: Луцьк, вул.Кравчука 2, кв. 9. Засновник - Стеценко Григорій Семенович. Розмір статутного капіталу - 1 809 090 гривень.
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