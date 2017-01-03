Луцькі бізнесмени хочуть, щоб релігійна громада повернула їм церкву

ТзОВ "Освіта плюс" вимагає через суд скасувати договір пожертви будівлі церкви релігійній громаді святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УПЦ КП. Про це повідомляє Конкурент.

"Освіта плюс" в позовній заяві просить визнати недійсним договір пожертви будівлі церкви від 2011 pоку, відповідно до якого товариство безоплатно передало у власність релігійній громаді церкву загальною площею 81,8 кв м, що розташована за адресою: м. Луцьк, Гетьмана Сагайдачного, 6. Про це йдеться в рішенні Господарського суду Волинської області від 21 грудня.

Керуються вони тим, що на момент укладення договору пожертви ця церква була в договорі вказана, як нерухоме майно, яке належало "Освіті плюс". Цей факт на той момент підтверджувався рішенням господарського суду Волинської області від 27.09.2010 р. у справі № 6/25-75, за яким це самовільно збудоване приміщення церкви легалізовано в об'єкт нерухомості.

Втім у 2016 році Вищим господарським судом України, за результатами розгляду касаційної скарги ТзОВ "Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного Університету", рішення господарського суду Волинської області у справі № 6/25-75 було скасовано.

Та й повторний розгляд позову ТзОВ "Освіти-Плюс" про визнання за ним права власності на самочинне будівництво церкви отримав відмовне рішення.

Тому, відповідно до законодавства, предмет договору пожертви – церква – перестав існувати у зв'язку з тим, що це самочинне будівництво так і не набуло статусу об'єкту нерухомості, який належить "Освіті плюс".

Відповідно, цим і встановлено, що "Освіта-Плюс", не могла бути власником будівлі церкви, як об'єкта нерухомого майна, а ним розпоряджатись й поготів.

У суді представник "Освіти плюс" доводив те, що оскільки цей правочин – договір пожертви – було вчинено під впливом помилки, а саме щодо того, що будівля церкви не була визначена як нерухоме майно, так як це вказано в договорі пожертви, то й договір пожертви підлягає скасуванню.

Втім суд визначив, що представник "Освіти плюс" не обґрунтував та не довів наявність помилки в момент вчинення спірного правочину, що могло би бути підставою для визнання договору недійсним.

Враховуючи наявні матеріали справи, позовна вимога про визнання недійсним договору від 22.11.2011 р не ґрунтується на нормах законодавства, які регулюють спірні правовідносини, а тому не підлягає до задоволення. Тому суд вирішив у задоволенні позову відмовити.

Довідка:

– ТзОВ "Освіта плюс", зареєстровано за адресою: Луцьк, вул.Кравчука 2, кв. 9. Засновник - Стеценко Григорій Семенович. Розмір статутного капіталу - 1 809 090 гривень.