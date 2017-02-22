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Священики та семінаристи УГКЦ змагалися у гігант-слаломі
24 лютого 2017, 12:56 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 | | Код для блогу | |
На гірськолижному курорті «Буковель» 23 лютого відбулися лижні змагання з гігант-слалому для священиків і студентів навчальних закладів УГКЦ. Захід проходив з нагоди 150-ліття з дня народження бл. свщмч. Григорія Хомишина та 100-ліття з дня народження владики Софрона Дмитерка.
Учасниками турніру стали близько сотні священиків та семінаристів з Івано-Франківської, Тернопільсько-Зборівської архиєпархій, Коломийсько-Чернівецької, Самбірсько-Дрогобицької та Сокальсько-Жовківської єпархій.
Перед самими змаганнями в парафіяльному храмі с. Поляниця владика Йосафат Мощич, у співлужінні Михаїла Колтуна, єпископа Сокальсько-Жовківського та духовенства, очолив Архієрейську Божественну Літургію.
Як повідомляє сайт Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ, змагання проходили у двох категоріях: «Священики і семінаристи після 30 років» і «Священики і семінаристи до 30 років». Після двох спусків гігант-слаломом з гори судді визначили переможців. Ними стали:
Категорія «Священики і семінаристи після 30 років»:
І місце – о. Віталій ТОКАР (Івано-Франківська архиєпархія)
ІІ місце – о. Тарас Шпег (Самбірсько-Дрогобицька єпархія)
ІІІ місце – о. Олексій ДАНИЛЮК (Івано-Франківська архиєпархія)
Категорія «Священики і семінаристи до 30 років»:
І місце – Микола СКІРЧУК (Коломийсько-Чернівецька єпархія)
ІІ місце – Василь ЩЕРБАНЮК (Коломийсько-Чернівецька єпархія)
ІІІ місце – о. Ігор САЧКОВ (Івано-Франківська архиєпархія)
Нагородили переможців ювілейними медалями та почесними Митрополичими грамотами.
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Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/