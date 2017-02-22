Священики та семінаристи УГКЦ змагалися у гігант-слаломі

24 лютого 2017, 12:56 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 |   | Код для блогу |  | 

thumb-f3a.jpg-gg.jpgНа гірськолижному курорті «Буковель» 23 лютого відбулися лижні змагання з гігант-слалому для священиків і студентів навчальних закладів УГКЦ. Захід проходив з нагоди 150-ліття з дня народження бл. свщмч. Григорія Хомишина та 100-ліття з дня народження владики Софрона Дмитерка.

Учасниками турніру стали близько сотні священиків та семінаристів з Івано-Франківської, Тернопільсько-Зборівської архиєпархій, Коломийсько-Чернівецької, Самбірсько-Дрогобицької та Сокальсько-Жовківської єпархій.

Перед самими змаганнями в парафіяльному храмі с. Поляниця владика Йосафат Мощич, у співлужінні Михаїла Колтуна, єпископа Сокальсько-Жовківського та духовенства, очолив Архієрейську Божественну Літургію.

Як повідомляє сайт Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ, змагання проходили у двох категоріях: «Священики і семінаристи після 30 років» і «Священики і семінаристи до 30 років». Після двох спусків гігант-слаломом з гори судді визначили переможців. Ними стали:

Категорія «Священики і семінаристи після 30 років»:

І місце – о. Віталій ТОКАР (Івано-Франківська архиєпархія)

ІІ місце – о. Тарас Шпег (Самбірсько-Дрогобицька єпархія)

ІІІ місце – о. Олексій ДАНИЛЮК (Івано-Франківська архиєпархія)

Категорія «Священики і семінаристи до 30 років»:

І місце – Микола СКІРЧУК (Коломийсько-Чернівецька єпархія)

ІІ місце – Василь ЩЕРБАНЮК (Коломийсько-Чернівецька єпархія)

ІІІ місце – о. Ігор САЧКОВ (Івано-Франківська архиєпархія)

Нагородили переможців ювілейними медалями та почесними Митрополичими грамотами.

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теги до статті:УГКЦ,Церква і спорт
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Останні коментарі

  • Леонтій | 24 лютого 2017, 14:51

    Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...

  • Adanantus | 24 лютого 2017, 11:33

    Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою

  • Николай Николаев | 24 лютого 2017, 10:52

    гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии

  • Fr. Valerii | 24 лютого 2017, 10:38

    Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.

  • Любомира Гнатуш | 23 лютого 2017, 22:14

    http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/

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