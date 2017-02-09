На Буковелі змагатимуться священики

УГКЦ влаштовує лижні змагання священиків і студентів навчальних закладів з нагоди 150-ліття з дня народження бл. свщмч. Григорія Хомишина та 100-ліття з дня народження владики Софрона Дмитерка. Про це повідомляє КУРС.

Спортивні заходи відбудуться 23 лютого на гірськолижному курорті "Буковель" з благословення Архиєпископа і Митрополита Володимира (Війтишина), єпископа Василія (Івасюка) та за сприяння ТзОВ "Скорзонера-Буковель".

Турнір з нагоди 150-ліття з дня народження бл. свщмч. Григорія Хомишина та 100-ліття з дня народження владики Софрона Дмитерка розпочнеться об 10:00 год. Божественною Літургією в парафіяльному храмі с. Поляниця.