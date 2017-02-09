На Буковелі змагатимуться священики

9 лютого 2017, 13:19 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 |   | Код для блогу |  | 

УГКЦ влаштовує лижні змагання священиків і студентів навчальних закладів з нагоди 150-ліття з дня народження бл. свщмч. Григорія Хомишина та 100-ліття з дня народження владики Софрона Дмитерка. Про це повідомляє КУРС.

Спортивні заходи відбудуться 23 лютого на гірськолижному курорті "Буковель" з благословення Архиєпископа і Митрополита Володимира (Війтишина), єпископа Василія (Івасюка) та за сприяння ТзОВ "Скорзонера-Буковель".

Турнір з нагоди 150-ліття з дня народження бл. свщмч. Григорія Хомишина та 100-ліття з дня народження владики Софрона Дмитерка розпочнеться об 10:00 год. Божественною Літургією в парафіяльному храмі с. Поляниця.

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теги до статті:Василь (Івасюк),Володимир (Війтишин),Церква і спорт
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    Останні коментарі

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:51

      Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема.

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:41

      Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати.

    • Фёдор Калашников | 9 лютого 2017, 11:58

      Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув

    • keleynik | 9 лютого 2017, 11:26

      Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё

    • Леонтій | 9 лютого 2017, 10:34

      ПІСЛЯМОВА. А ось нижче приклад однієї з таких можливих - спільних молитов (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі). "Господи Боже, Ісусе

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