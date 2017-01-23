"Реал" заради грошей прибрав з емблеми християнський хрест

25 січня 2017, 12:05 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя | 0 |   | Код для блогу |  | 

Емблема "Реала" на продукції клубу буде трохи змінена для шанувальників клубу на Близькому Сході.

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Компанія Marka придбала права на виготовлення і продаж продукції бренду мадридського "Реала" в країнах Перської затоки. Однак через релігійні почуття мусульманських країн емблема клубу дещо зміниться: з верхівки корони пропаде християнський хрест.

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Втім, продукція "Реала" в ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейті, Бахрейні, Катарі і Омані буде продаватися як з оригінальною версією емблеми клубу, так і з альтернативною (без хреста), щоб задовольнити релігійні почуття всіх фанатів, інформує Marca.

 

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теги до статті:Церква і спорт
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