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Дослідження: Багато європейців за обмеження в'їзду для мусульман
13 лютого 2017, 09:32 | Соцопитування | 0 | | Код для блогу | |
Введена президентом Дональдом Трампом заборона на в'їзд в США для громадян семи мусульманських країн викликала жорстку критику усього світу. Після підписання господарем Білого дому міграційного указу в найбільших аеропортах США і в багатьох європейських столицях пройшли масові протести проти таких обмежень. У країнах ЄС на вулиці вийшли мешканці Берліна, Лондона, Парижа, Брюсселя і Лісабона.
Тим часом, як з'ясували аналітики лондонського дослідницького інституту Chatham House, багато жителів Європи проти зростання числа мігрантів з країн з переважно мусульманським населенням.
Ще до підписання Трампом міграційного указу експерти провели опитування серед десяти тисяч жителів в десяти країнах Європи, запропонувавши їм висловити своє ставлення до твердження: "Подальшу імміграцію з країн з переважно мусульманським населенням потрібно зупинити". З ним погодилися 55 відсотків опитаних.
В опитуванні брали участь жителі Бельгії, Німеччини, Греції, Іспанії, Франції, Італії, Австрії, Великобританії, Угорщини та Польщі. У деяких з цих країн – наприклад, у Франції, Бельгії та Великобританії – досить висока частка мусульманського населення. В інших – таких, як Польща і Угорщина, – його практично немає. Однак ці відмінності не позначилися на ставленні учасників опитування до мусульман: серед країн, де з запропонованим Chatham House твердженням погодилося найбільше число опитаних, виявилися і держави з невеликою часткою мусульманського населення.
Найвищий відсоток тих, хто погодився (71 відсоток) виявився в Польщі. За нею йдуть Австрія, Угорщина, Бельгія і Франція. Що примітно, практично всі країни, де більшість респондентів висловилися проти імміграції мусульман, або опинилися в центрі міграційного кризи, або в останні роки піддавалися жорстоким терактам, організованих вихідцями з мусульманських країн. Винятком в цьому плані стала лише Польща.
Найбільш доброзичливо до мусульман-мігрантів ставляться жителі Іспанії. Тут із запропонованим експертами твердженням погодився 41 відсоток респондентів.
Chatham House також проаналізував соціально-демографічний склад учасників опитування і прийшов частково до очікуваних висновків. Люди похилого віку частіше висловлювалися проти зростання потоку приїжджих мусульман, ніж молодь. За обмеження в'їзду висловилися 44 відсотки учасників дослідження у віці від 18 до 29 років, тоді як серед респондентів старше 60 років таких виявилося 63 відсотки.
Що стосується рівня освіти опитаних, то відмінності в ньому не настільки сильно вплинули на відповіді. Обмеження в'їзду для мусульман підтримали 59 відсотків респондентів, які закінчили лише школу, і 48 відсотків випускників ВНЗ. При цьому навіть серед респондентів з найвищим рівнем освіти майже кожен другий не хоче впускати в свою країну мусульман.
А ось стать і місце проживання учасників опитування практично не позначилися на відповідях. Заборону на в'їзд підтримали 57 відсотків чоловіків і 52 відсотки жінок. Серед жителів великих міст прихильників обмежень – 52 відсотки, серед жителів невеликих міст і сільської місцевості – 55 відсотків і 52 відсотки відповідно.
Висновки Chatham House перегукуються з результатами опитування американського соціологічного інституту Pew Research Center, опублікованих влітку минулого року. Про це повідомляє DW.
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