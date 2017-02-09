Дослідження: Багато європейців за обмеження в'їзду для мусульман

13 лютого 2017, 09:32 | Соцопитування | 0 |   | Код для блогу |  | 

Введена президентом Дональдом Трампом заборона на в'їзд в США для громадян семи мусульманських країн викликала жорстку критику усього світу. Після підписання господарем Білого дому міграційного указу в найбільших аеропортах США і в багатьох європейських столицях пройшли масові протести проти таких обмежень. У країнах ЄС на вулиці вийшли мешканці Берліна, Лондона, Парижа, Брюсселя і Лісабона.

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Тим часом, як з'ясували аналітики лондонського дослідницького інституту Chatham House, багато жителів Європи проти зростання числа мігрантів з країн з переважно мусульманським населенням.

Ще до підписання Трампом міграційного указу експерти провели опитування серед десяти тисяч жителів в десяти країнах Європи, запропонувавши їм висловити своє ставлення до твердження: "Подальшу імміграцію з країн з переважно мусульманським населенням потрібно зупинити". З ним погодилися 55 відсотків опитаних.

В опитуванні брали участь жителі Бельгії, Німеччини, Греції, Іспанії, Франції, Італії, Австрії, Великобританії, Угорщини та Польщі. У деяких з цих країн –  наприклад, у Франції, Бельгії та Великобританії – досить висока частка мусульманського населення. В інших – таких, як Польща і Угорщина, – його практично немає. Однак ці відмінності не позначилися на ставленні учасників опитування до мусульман: серед країн, де з запропонованим Chatham House твердженням погодилося найбільше число опитаних, виявилися і держави з невеликою часткою мусульманського населення.

Найвищий відсоток тих, хто погодився (71 відсоток) виявився в Польщі. За нею йдуть Австрія, Угорщина, Бельгія і Франція. Що примітно, практично всі країни, де більшість респондентів висловилися проти імміграції мусульман, або опинилися в центрі міграційного кризи, або в останні роки піддавалися жорстоким терактам, організованих вихідцями з мусульманських країн. Винятком в цьому плані стала лише Польща.

Найбільш доброзичливо до мусульман-мігрантів ставляться жителі Іспанії. Тут із запропонованим експертами твердженням погодився 41 відсоток респондентів.

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Chatham House також проаналізував соціально-демографічний склад учасників опитування і прийшов частково до очікуваних висновків. Люди похилого віку частіше висловлювалися проти зростання потоку приїжджих мусульман, ніж молодь. За обмеження в'їзду висловилися 44 відсотки учасників дослідження у віці від 18 до 29 років, тоді як серед респондентів старше 60 років таких виявилося 63 відсотки.

Що стосується рівня освіти опитаних, то відмінності в ньому не настільки сильно вплинули на відповіді. Обмеження в'їзду для мусульман підтримали 59 відсотків респондентів, які закінчили лише школу, і 48 відсотків випускників ВНЗ. При цьому навіть серед респондентів з найвищим рівнем освіти майже кожен другий не хоче впускати в свою країну мусульман.

А ось стать і місце проживання учасників опитування практично не позначилися на відповідях. Заборону на в'їзд підтримали 57 відсотків чоловіків і 52 відсотки жінок. Серед жителів великих міст прихильників обмежень – 52 відсотки, серед жителів невеликих міст і сільської місцевості – 55 відсотків і 52 відсотки відповідно.

Висновки Chatham House перегукуються з результатами опитування американського соціологічного інституту Pew Research Center, опублікованих влітку минулого року. Про це повідомляє DW.

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теги до статті:Мусульмани,Соцопитування,Ставлення до мусульман
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    • Оленка | 13 лютого 2017, 16:47

      I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться.

    • Леонтій | 13 лютого 2017, 16:36

      Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних

    • Оленка | 13 лютого 2017, 16:34

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    • b111 | 13 лютого 2017, 16:19

      В мацкву підріарху гундяю з ху..лом пожалійся.

    • Ігор Мицько | 13 лютого 2017, 16:14

      Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові.

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