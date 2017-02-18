- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Вінничині зловмисники вдерлись до храму УГКЦ
22 лютого 2017, 11:06 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У ніч з 20 на 21 лютого в місті Козятин, що на Вінниччині, зловмисники пограбуали храм Української Греко-Католицької Церкви. Про це повідомляє прес-служба Київської архиєпархії.
Як розповідає о. Антон Борис, адміністратор парафії Різдва Христового УГКЦ в Козятині, вночі невідомі розбили каменем вікно та вдерлись всередину. На вчинений злочин викликали поліцію та було складено відповідний протокол.
Як повідомили редакції сайту Vinbazar.com у поліції, у каплиці розбили вікно та забрали 20 гривень.
Рейтинг
0
0
Останні новини
ГПУ проведе експертизу останків Володимира (Сабодана) | 22 лютого 2017, 13:04 | УПЦ (МП)
Єпископи УГКЦ закликають під час Великого посту покаятися з тяжких гріхів: абортів, алкоголізму, зловживання владою… | 22 лютого 2017, 11:40 | Релігія і суспільство
На Вінничині зловмисники вдерлись до храму УГКЦ | 22 лютого 2017, 11:06 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Священик УПЦ КП закликає перекрити трасу Київ-Чоп | 22 лютого 2017, 10:36 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
На Львівщині затримано закарпатця, підозрюваного у крадіжках з церков | 22 лютого 2017, 10:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
7 лютого 2017, 09:33 | Протести і конфлікти | 9 лютого 2017, 08:21
У Дніпрі суд розглядає повернення органного залу з власності УПЦ (МП)
Останні коментарі
Гошівський монастир – духовний центр і місце паломництва зі всього світу #гошів #україна http://ua.trip-impressions.com/2017/02/goshiv.html
There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate
У такий спосіб, слідом за окупацією й анексією РФ Криму, кремлівська верхівка (і якраз напередодні календарного євангельського читання про Страшний суд!), по суті й змісту цих своїх дій, ОФІЦІЙНО
Говорити, що кришнїтів у світі сотні мільонів - для порофесійного релігієзнавця - як мінінум некомпетентність. Вочевідь він переплутав індуістів та кришнїтів, та це його не оправдовує...
Спасибо,Михаил! фразы "никакой конкретики" и "вскользь проходил историю церкви" только показывают уровень самих комментаторов. При 26 конкретных ссылках по сути вопроса