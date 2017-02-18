На Вінничині зловмисники вдерлись до храму УГКЦ

У ніч з 20 на 21 лютого в місті Козятин, що на Вінниччині, зловмисники пограбуали храм Української Греко-Католицької Церкви. Про це повідомляє прес-служба Київської архиєпархії.

Як розповідає о. Антон Борис, адміністратор парафії Різдва Христового УГКЦ в Козятині, вночі невідомі розбили каменем вікно та вдерлись всередину. На вчинений злочин викликали поліцію та було складено відповідний протокол.

Як повідомили редакції сайту Vinbazar.com у поліції, у каплиці розбили вікно та забрали 20 гривень.