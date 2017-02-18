На Вінничині зловмисники вдерлись до храму УГКЦ

22 лютого 2017, 11:06 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

520036.jpg-fff.jpgУ ніч з 20 на 21 лютого в місті Козятин, що на Вінниччині, зловмисники пограбуали храм Української Греко-Католицької Церкви. Про це повідомляє прес-служба Київської архиєпархії.

Як розповідає о. Антон Борис, адміністратор парафії Різдва Христового УГКЦ в Козятині, вночі невідомі розбили каменем вікно та вдерлись всередину. На вчинений злочин викликали поліцію та було складено відповідний протокол.

Як повідомили редакції сайту Vinbazar.com у поліції, у каплиці розбили вікно та забрали 20 гривень.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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Останні коментарі

  • trip_impressions | 22 лютого 2017, 12:14

    Гошівський монастир – духовний центр і місце паломництва зі всього світу #гошів #україна http://ua.trip-impressions.com/2017/02/goshiv.html

  • erinms | 20 лютого 2017, 18:48

    There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate

  • Леонтій | 20 лютого 2017, 11:06

    У такий спосіб, слідом за окупацією й анексією РФ Криму, кремлівська верхівка (і якраз напередодні календарного євангельського читання про Страшний суд!), по суті й змісту цих своїх дій, ОФІЦІЙНО

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:33

    Говорити, що кришнїтів у світі сотні мільонів - для порофесійного релігієзнавця - як мінінум некомпетентність. Вочевідь він переплутав індуістів та кришнїтів, та це його не оправдовує...

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:12

    Спасибо,Михаил! фразы "никакой конкретики" и "вскользь проходил историю церкви" только показывают уровень самих комментаторов. При 26 конкретных ссылках по сути вопроса

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