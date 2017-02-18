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На Львівщині затримано закарпатця, підозрюваного у крадіжках з церков
22 лютого 2017, 10:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
На Львівщині затримали зловмисника, причетного до чотирьох крадіжок з церков. За рішенням суду 23-річний мешканець Закарпатської області перебуває під вартою.
Про це 22 лютого інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, в ніч з 27 на 28 січня невідомі зловмисники проникли до чотирьох сільських храмів у Стрийському районі. У кожній з церков вони пошкодили вхідні двері та викрали кошти зі скриньок для пожертв.
Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжок причетна група зловмисників. Один з них, 23-річний мешканець Закарпатської області, за рішенням суду перебуває під вартою.
«Мешканець Ужгорода – він має судимості за грабіж, крадіжку та інші злочини, скоєні на Закарпатті. «Засвітився» він також в Івано-Франківській області, а тепер і у нас на Львівщині. Наразі ми проводимо заходи для встановлення місця перебування та затримання двох його спільників»,- зазначив начальник Стрийського відділу поліції Іван Малиш.
За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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