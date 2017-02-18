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Священик УПЦ КП закликає перекрити трасу Київ-Чоп
22 лютого 2017, 10:36 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Священик УПЦ КП з м.Броди Степан Шира у відеозверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebooк, закликав громаду Бродівського району перекрити у середу, 22 лютого, о 12.00 трасу Київ-Чоп, якщо районна влада «не дослухається до вимог громади». Про це повідомляє Вголос.
«Кому не байдуже майбутнє нашої медицини і нашої лікарні – у середу о 12.00 год зібратись на Площі ринок біля державної адміністрації з вимогами до влади рішуче ставитись до проблем нашої медицини. Якщо влада не дослухається до вимог громади, то ми з вами підемо до дороги Київ-Чоп і будемо ходити з Бродів на Дітківці, з Дітківців на Броди до тих пір, поки наші вимоги як громади і жителів міста і району не будуть вислухані», ‒ йдеться у відеозверненні.
Нагадаємо, що 30 січня у м.Броди відбулась позачергова сесія районної ради, під час якої було гостро обговорено питання про стан охорони здоров’я у районі. Подекуди сесія супроводжувалась словесними перепалками та бійками, у яких був замічений і сам о.Степан Шира. Останній активно виступає за зняття головного лікаря Бродівської центральної районної лікарні Івана Беца, звинувачуючи його у тому, що районна лікарня не входить у перелік шести потенційних госпітальних округів, які планує створити Департамент охорони здоров’я ЛОДА. Хоча, подібні питання щодо створення госпітальних округів вирішуються чиновниками не у Бродах, а на обласному рівні, де, зокрема, Бродівщину представляє голова обласної ради Олександ Ганущин, який обирався від цього району.
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