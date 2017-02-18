В Одеській області грабіжники ломиком побили священика УПЦ (МП)

19 лютого 2017, 10:41 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У парафіяльному будинку Петро-Павлівського храму (село Василівка Біляївського району) скоєно розбійний напад на священика.

Про це повідомляє Думська з посиланням на прес-службу Одеської єпархії УПЦ (МП).

«Близько третьої години ночі 17 лютого, священик, який проживає з сім'єю в будинку при церкві, прокинувся від сторонніх звуків. Заглянувши у сусіднє приміщення, він виявив там невідомого чоловіка, який відразу накинувся на господаря. Священик зміг нейтралізувати нападника, скрутивши його, проте на допомогу зловмиснику поспішив його подільник, який за ломика став наносити удари священикові по голові і тілу. Після цього злочинці поспішно зникли», - відзначили в єпархії.

Повідомляється, що священик отримав травми, численні гематоми і садна обличчя, шиї та плечей. Потерпілому довелося надавати невідкладну медичну допомогу. Стан оцінюється як середньо-тяжкий. Правоохоронці розслідують цю подію. Особи нападників поки не встановлені.

 

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Останні коментарі

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:33

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  • Kir | 19 лютого 2017, 09:12

    Спасибо,Михаил! фразы "никакой конкретики" и "вскользь проходил историю церкви" только показывают уровень самих комментаторов. При 26 конкретных ссылках по сути вопроса

  • Fr. Valerii | 18 лютого 2017, 18:31

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  • edelweiss | 17 лютого 2017, 22:52

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  • Стефан | 17 лютого 2017, 21:16

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