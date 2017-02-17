Патріарх Грузії прокоментував повідомлення про спробу отруєння

Патріарх Ілія II заявив, що давно знайомий з "отруйником" і не чув про нього "нічого, крім доброго".

Патріарх Грузії Ілія II прокоментував повідомлення про спробу отруїти його.

Про це повідомляє видання "Грузія Онлайн", пише LB.UA.

У відеозверненні, на яке посилається видання, Патріарх заявив, що ситуація навколо Георгія Мамаладзе, заарештованого у справі про замах, - "ненормальна".

За його словами, він давно знайомий з Мамаладзе і не чув про нього "нічого, крім доброго".

"Наша Церква, країна і грузинський народ завжди були єдиним, цілим організмом і будуть такими в майбутньому. Ніхто не зможе розлучити нас і нашу церкву. Я через три дні прибуду в Тбілісі і сподіваюся, що все заспокоїться, з'ясується і прийде в норму", - зазначив він.

Зараз Патріарх Ілія II перебуває в Берліні, відновлюючись після операції на жовчному міхурі.

Отця Георгія Мамаладзе - голову служби управління майном патріархії Грузії - заарештували 10 лютого. У повідомленні Генпрокуратури країни сказано, що знайомий Мамаладзе розповів про плани священика отруїти "одного з єрархів" Церкви ціанідом.

Мамаладзе затримали в аеропорту Тбілісі, звідки він планував вилетіти до Берліна. У його багажі знайшли ціанід. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Згодом телеканал "Руставі 2" опублікував лист, нібито написаний Георгієм Мамаладзе й адресований Патріарху. Автор листа розповідав про випадки корупції та зловживань в афілійованих з патріархією структурах.