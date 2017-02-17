Патріарх Грузії прокоментував повідомлення про спробу отруєння

17 лютого 2017, 11:27 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

139pg.jpg-ddd.jpgПатріарх Ілія II заявив, що давно знайомий з "отруйником" і не чув про нього "нічого, крім доброго".

Патріарх Грузії Ілія II прокоментував повідомлення про спробу отруїти його.

Про це повідомляє видання "Грузія Онлайн", пише LB.UA.

У відеозверненні, на яке посилається видання, Патріарх заявив, що ситуація навколо Георгія Мамаладзе, заарештованого у справі про замах, - "ненормальна".

За його словами, він давно знайомий з Мамаладзе і не чув про нього "нічого, крім доброго".

"Наша Церква, країна і грузинський народ завжди були єдиним, цілим організмом і будуть такими в майбутньому. Ніхто не зможе розлучити нас і нашу церкву. Я через три дні прибуду в Тбілісі і сподіваюся, що все заспокоїться, з'ясується і прийде в норму", - зазначив він.

Зараз Патріарх Ілія II перебуває в Берліні, відновлюючись після операції на жовчному міхурі.

Отця Георгія Мамаладзе - голову служби управління майном патріархії Грузії - заарештували 10 лютого. У повідомленні Генпрокуратури країни сказано, що знайомий Мамаладзе розповів про плани священика отруїти "одного з єрархів" Церкви ціанідом.

Мамаладзе затримали в аеропорту Тбілісі, звідки він планував вилетіти до Берліна. У його багажі знайшли ціанід. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Згодом телеканал "Руставі 2" опублікував лист, нібито написаний Георгієм Мамаладзе й адресований Патріарху. Автор листа розповідав про випадки корупції та зловживань в афілійованих з патріархією структурах.

 

 

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теги до статті:Грузинська Православна Церква,Ілія ІІ,Кримінал
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Останні коментарі

  • Стефан | 17 лютого 2017, 21:16

    Не говорить о частных мелких случаях и проблемах, а высказывать мнения, обличать тотальное насаждение в стране с 1917 года и до настоящего времени лжи, лицемерия, подлости, тупости, трусости.

  • Michal Holdowich | 17 лютого 2017, 18:00

    «І ЩО ТУТ ДУЖЕ ДИВНОГО …» Можливо, для когось і не дивно … ??? Натомість для мене, як священика РКЦ, це супер справа … Це дійство проголошування Доброї Новини – Євангелія! ВІТАЮ ВАС ВСЕЧЕСНИЙ О.

  • Пан Валерій | 16 лютого 2017, 11:07

    Чапнін давно звільнений з усіх посад, то ж тепер може висловлювати тільки свою особисту позицію.

  • Fr. Valerii | 16 лютого 2017, 10:31

    "У Фрібурзі Митрополит Іларіон був дещо стриманіший, ніж завжди" - Він НЕ був "дещо стриманіший, ніж завжди". - В цьому матеріалі RISU

  • pavloosh | 15 лютого 2017, 22:45

    What a waste of time and energy. The Russian Orthodox Church shows no charity towards anyone. Their church leaders are stubborn, ignorant unChristian hypocrits.

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