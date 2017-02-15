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Рятувальники ліквідували пожежу прибудови біля дзвіниці церкви
16 лютого 2017, 10:50 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
15 лютого об 11:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання дзвіниці та дерев’яної прибудови у селі Верхня Калуського району.
На місце події виїхали вогнеборці. Пожежу площею 70 кв.м рятувальники локалізували об 11:26, а ліквідували — о 12:01. До ліквідації пожежі залучались 28 рятувальників та 5 одиниць спеціальної техніки. Травмованих та загиблих немає.
Причина пожежі наразі встановлюється, повідомляє сайт Управління ДСНСУ в Івано-Франківській області.
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