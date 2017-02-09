На Львівщині затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжках з церков

Працівники групи реагування Пустомитівського відділення поліції затримали зловмисника, причетного до скоєння крадіжок з церков. Також поліцейські встановлюють місцеперебування двох його спільників.

Про це 13 лютого передає відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 13 лютого, близько 3.00 ночі працівники групи реагування Пустомитівського відділення поліції на автодорозі між селами Старе Село та Давидів помітили автомобіль ВАЗ 2103, який був в орієнтуванні, оскільки ним могли пересуватись зловмисники, причетні до скоєння крадіжок на території району.

Правоохоронці зупинили легковик, у салоні якого перебувало троє чоловіків. Під час перевірки документів двоє з них раптово вскочили в автомобіль та намагались втекти. Водій «Жигулів» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом, після чого двом зловмисникам таки вдалось втекти.

«Ми затримали одного зі зловмисників і встановили його особу – це 23-річний мешканець Закарпаття, котрий перебував у розшуку за скоєння майнових злочинів. Також встановлено причетність цієї групи до скоєння крадіжок з двох церков у селі Водники та з двох гаражів», – розповів заступник начальника Пустомитівського відділення поліції Ігор Маковський.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Також правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання двох його спільників.

За фактами крадіжок відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування. Про це інформує ZIK.