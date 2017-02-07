Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами

Клірика Київської єпархії УПЦ (МП) 26-річного протоєрея Іоанна Корнуту знайшли мертвим у одному із закладів для відпочинку в Броварах, околицях Києва. Смерть застала священика у сауні з дівчатами легкої поведінки, які до того ж пограбували свого партнера, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на відеосюжет місцевого телеканалу "ПравдаТут".

Тіло отця Іоанна Корнути знайшли співробітники сауни і повідомили про подію правоохоронним органам. Як з'ясувалося, "особи, які мали зовнішність дівчат легкої поведінки", пішли в сауну разом з о. Іоанном, де провели з ним час, а потім покинули заклад, залишивши мертвого священика без його особистих цінних речей.

Зокрема, у протоєрея пропав мобільний телефон. Також на тілі священика не виявили дорогого ланцюжка, який зафіксували камери відеоспостереження, коли отець Іоанн з подружками входив в сауну. Під час обшуку тіла було знайдено посвідчення водія на ім'я Корнути Івана Івановича, уродженця Закарпатської області.

Експертиза встановила, що смерть священнослужителя носила природний характер. У протоєрея під час суботнього відпочинку в сауні раптово зупинилося серце через тромб, що відірвався.

Міліція відкрила кримінальне провадження з позначкою "природна смерть". Хоча родичі покійного не писали заяву про пограбування священика в міліцію, останні ведуть пошук дівчат, які супроводжували о. Іоанна. Їх допитають про обставини смерті священика, повідомив радник ГУ Національної поліції в Києві Микола Жукович.

Протоієрей Іоанн Корнута служив в Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва, будучи секретарем намісника обителі єпископа Фастівського Даміана (Давидова), вікарія Київської митрополії УПЦ (МП). Монастир відомий своєю іконою Божої Матері «Призри на смирення», якій приписують сумнівне "диво" відображення на склі, а також служить місцем зустрічей київського відділу "Російського Імператорського Союзу-Ордена" (єпископ Даміан відомий як духовний наставник київських монархістів-легітимістів, які виступають в підтримку династії Романових).

Журналісти, які звернулися в Введенський монастир за коментарем події, отримали від насельників обителі відповідь: такі делікатні питання розглядаються "тільки через митрополію".

23 січня півсотні священиків і чотири єпископи - архиєпископ Білогородський Миколай, архиєпископ Макарівський Іларій, намісник обителі єпископ Фастівський Даміан, єпископ Золотоніський Іоанн - відправили у Введенській обителі заупокійну Службу і чин відспівування протоєрея Іоанна. Фото з відспівування доступні в мережі Фейсбук.

В некролозі на сайті Київської митрополії УПЦ сказано: "21 січня, на 27 році життя раптово відійшов до Господа клірик Київської єпархії протоєрей Іоанн Корнута, 1990 року народження. Місцем його служіння був монастир Введення в храм Пресвятої Богородиці, де він також ніс послух секретаря вікарія Київської Митрополії єпископа Фастівського Даміана ... Священноначалля і духовенство Київської єпархії висловлює свої співчуття рідним і близьким покійного. Віримо, що милосердний Господь протоєрея Іоанна «в оселях праведних вселить, на лоні Авраама упокоїть, і до праведних зарахує». Вічна йому пам'ять!".