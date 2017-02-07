Ікону з мощами та золотом винесли з монастиря і кинули в сніговий замет

7 лютого 2017, 18:34 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

751344_w_300.jpgУ селі Лядова Могилів-Подільського району на Вінниччині зі скельного монастиря вкрали ікону з мощами Іоанна Хрестителя і золотими прикрасами. Настоятель монастиря викликав поліцію, яка відразу знайшла її неподалік в снігу.

"Слідчо-оперативна група поліції провела огляд території біля монастиря. В снігу виявили викрадену ікону та кілька золотих виробів, які залишили на ній паломниками в подяку за зцілення", - повідомив начальник Могилів-Подільського відділу поліції Валерій Жучковський.

Ікона виготовлена у XVII-XVIII столітті. Її повернули до храму.

Поліція проводить оперативні заходи з пошуку осіб, причетних до злочину. Про це інформує Gazeta.ua.

Система Orphus
теги до статті:Викрадені ікони
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Пан Валерій | 7 лютого 2017, 22:40

      Багато звинувачень УПЦ, але жодного конкретного факту. І ще, авторці треба визначитись - що ж відбувається на фронті. А то у першому ж абзаці два протилежні тезиси: спочатку України воює із

    • edelweiss | 7 лютого 2017, 21:46

      Спасибі Путлеру та його москвославним прислужникам.

    • Леонтій | 7 лютого 2017, 20:34

      Тут ясно одне: на цих "капеланів" від УПЦ МП покладається ДВОЄДИНЕ завдання. По-перше, ІЗСЕРЕДИНИ світоглядно-політично, морально й духовно РОЗКЛАДАТИ особовий склад ЗСУ. А, по-друге, по

    • Леонтій | 7 лютого 2017, 20:14

      А ось тепер, шановна тролькіне Оленка, будь ласка, ПОСМІХНІТЬСЯ, зокрема, щодо цієї - дуже "цікавої" і вельми "пікантно"-скандальної

    • Леонтій | 7 лютого 2017, 20:02

      Р. S. Так от, нинішній агресивно-авторитарний - путінсько-ФСБшний режим і є (по-своєму) логічним - принаймні, багато в чому - правонаступником їх обох. Себто, і гітлерівської, і сталінської імперій.

    Популярні статті місяця