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Ікону з мощами та золотом винесли з монастиря і кинули в сніговий замет
7 лютого 2017, 18:34 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У селі Лядова Могилів-Подільського району на Вінниччині зі скельного монастиря вкрали ікону з мощами Іоанна Хрестителя і золотими прикрасами. Настоятель монастиря викликав поліцію, яка відразу знайшла її неподалік в снігу.
"Слідчо-оперативна група поліції провела огляд території біля монастиря. В снігу виявили викрадену ікону та кілька золотих виробів, які залишили на ній паломниками в подяку за зцілення", - повідомив начальник Могилів-Подільського відділу поліції Валерій Жучковський.
Ікона виготовлена у XVII-XVIII столітті. Її повернули до храму.
Поліція проводить оперативні заходи з пошуку осіб, причетних до злочину. Про це інформує Gazeta.ua.
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