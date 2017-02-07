В Одесі затримали школяра, який грабував церкви

Неповнолітній зловмисник поцупив з храму кошти в розмірі 10 тисяч гривень.

Як передає Depo.Одеса з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Одеській області, правоохоронці затримали неповнолітнього крадія, який встиг викрасти пожертви вірян у двох церквах.

Так до Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в Одесі надійшла заява від настоятеля одного з місцевих кафедральних соборів про те, що невідома особа з приміщення собору викрала майно.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Портофранківського відділення поліції було встановлено та затримано злочинця. Ним виявився 16-річний мешканець Одеської області. Молодик вночі, пошкодивши скло віконної рами, проник до приміщення храму, звідки викрав золоті та срібні нагрудні хрестики, а зі скриньки для пожертв - грошові кошти в розмірі 10 тисяч гривень.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що затриманий неповнолітній злочинець раніше скоїв ще одну подібну крадіжку із приміщення одного з міських храмів.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.