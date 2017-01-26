- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Нацполіція України торік зафіксувала 12 випадків осквернення релігійних святинь
3 лютого 2017, 10:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У минулому році Національна поліція порушила 76 справ щодо вчинення злочинів на ґрунті нетерпимості, більшість з них – за фактами порушень рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною належністю, релігійними переконаннями, а також у зв'язку з оскверненням релігійних споруд.
Як повідомляє Головне слідче управління Нацполіції України, найбільше з цього числа кримінальних проваджень (50) відкриті за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною належністю, релігійними переконаннями, інвалідністю і за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Крім того, значна частина скоєних злочинів (12) зареєстровані за статтею 179 (Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь), повідомляє УНІАН.
Крім того, поліцейські проводили розслідування за 68 фактами вчинення протиправних діянь, у яких додатково розглядалася версія щодо можливого мотиву – порушення рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною приналежністю і т. п. "Найбільше серед цієї категорії правопорушень – фактів хуліганства (18), заподіяння легких тілесних ушкоджень (12), умисного знищення або пошкодження майна (8) та розбоїв (4)", - наголошується в повідомленні.
Серед ймовірних мотивів вчинення цієї категорії злочинів слідчі виділяють наступні: 30 злочинів несли в собі упередження проти християн і членів інших релігій. 11 фактів можуть бути пов'язані з сексуальною орієнтацією/ґендерною ідентичністю потерпілого. "Крім того, 9 злочинів були скоєні на основі антисемітизму, у 8 випадках мотивом скоєння злочину став расизм", - підкреслюють в ГСУ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Львівські митники знайшли старовинні ікони, які нелегально вивозили з країни | 3 лютого 2017, 13:24 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця | 3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
Трамп: тероризм - фундаментальна загроза свободі віросповідання | 3 лютого 2017, 12:03 | Світові |
Візит Патріарха Кирила в Україну неможливий – політолог | 3 лютого 2017, 12:01 | Релігія і політика |
Влада Єгипту легалізує християнські церкви-самобудови | 3 лютого 2017, 11:35 | Світові |
Останні коментарі
- 3 лютого 2017, 23:15
Украина надеется на пасторское вразумление и осуждение оккупантов Крыма и агрессоров на Донбассе для чего нет необходимости визита в страну терпящую бедствие и разорение по вине находящихся далеко за |
- 3 лютого 2017, 22:56
Про дєдов, які воювали в заградотрядах і розстрільних командах, пам'ять і справді нікому не потрібна. |
- 3 лютого 2017, 21:14
Знаем мы эти еврейские штучки типа назвать оппонента "антисемитом". Я не ведусь. Назвать вальцмана вальцманом - это не антисемитизм, как если назвать Иванова Ивановым - не русофобия. |
- 3 лютого 2017, 21:03
"Но вальцман вам скажет, что "гэрои не вмырают". Вот из Вас, ув. тролль Фёдор Калашников, и "вылезла" эта Ваша ИСТИННАЯ - заядло-антисемитская и злобно-украинофобная |
- 3 лютого 2017, 20:28
Что за клоун в камуфляже на фото? От кого от маскируется среди икон? Военное духовество известно с давних времен, вот тольки одевать форму вместо рясы раньше как-то никому в голову не приходило. Если |
Популярні статті місяця
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
11 січня 2017, 11:51 | Релігія і політика | 12 січня 2017, 21:43
Політологи не випадково розглядають УПЦ (МП) як найбільшу «російську партію» в Україні», - митрополит Олександр (Драбинко)
5 січня 2017, 10:11 | Діти, молодь і релігія | 5 січня 2017, 17:35
У Почаївській лаврі відбулася традиційна зустріч молоді з архипастирями УПЦ (МП)
Коментарі