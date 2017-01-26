Нацполіція України торік зафіксувала 12 випадків осквернення релігійних святинь

3 лютого 2017, 10:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У минулому році Національна поліція порушила 76 справ щодо вчинення злочинів на ґрунті нетерпимості, більшість з них – за фактами порушень рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною належністю, релігійними переконаннями, а також у зв'язку з оскверненням релігійних споруд.

Як повідомляє Головне слідче управління Нацполіції України, найбільше з цього числа кримінальних проваджень (50) відкриті за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною належністю, релігійними переконаннями, інвалідністю і за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Крім того, значна частина скоєних злочинів (12) зареєстровані за статтею 179 (Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь), повідомляє УНІАН.

Крім того, поліцейські проводили розслідування за 68 фактами вчинення протиправних діянь, у яких додатково розглядалася версія щодо можливого мотиву – порушення рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною приналежністю і т. п. "Найбільше серед цієї категорії правопорушень – фактів хуліганства (18), заподіяння легких тілесних ушкоджень (12), умисного знищення або пошкодження майна (8) та розбоїв (4)", - наголошується в повідомленні.

Серед ймовірних мотивів вчинення цієї категорії злочинів слідчі виділяють наступні: 30 злочинів несли в собі упередження проти християн і членів інших релігій. 11 фактів можуть бути пов'язані з сексуальною орієнтацією/ґендерною ідентичністю потерпілого. "Крім того, 9 злочинів були скоєні на основі антисемітизму, у 8 випадках мотивом скоєння злочину став расизм", - підкреслюють в ГСУ.

 

Система Orphus
теги до статті:Вандалізм,Кримінал,Переслідування за віру,Релігійна свобода
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Стефан | 3 лютого 2017, 23:15

      Украина надеется на пасторское вразумление и осуждение оккупантов Крыма и агрессоров на Донбассе для чего нет необходимости визита в страну терпящую бедствие и разорение по вине находящихся далеко за

    • edelweiss | 3 лютого 2017, 22:56

      Про дєдов, які воювали в заградотрядах і розстрільних командах, пам'ять і справді нікому не потрібна.

    • Фёдор Калашников | 3 лютого 2017, 21:14

      Знаем мы эти еврейские штучки типа назвать оппонента "антисемитом". Я не ведусь. Назвать вальцмана вальцманом - это не антисемитизм, как если назвать Иванова Ивановым - не русофобия.

    • Леонтій | 3 лютого 2017, 21:03

      "Но вальцман вам скажет, что "гэрои не вмырают". Вот из Вас, ув. тролль Фёдор Калашников, и "вылезла" эта Ваша ИСТИННАЯ - заядло-антисемитская и злобно-украинофобная

    • Фёдор Калашников | 3 лютого 2017, 20:28

      Что за клоун в камуфляже на фото? От кого от маскируется среди икон? Военное духовество известно с давних времен, вот тольки одевать форму вместо рясы раньше как-то никому в голову не приходило. Если

    Популярні статті місяця