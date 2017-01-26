Нацполіція України торік зафіксувала 12 випадків осквернення релігійних святинь

У минулому році Національна поліція порушила 76 справ щодо вчинення злочинів на ґрунті нетерпимості, більшість з них – за фактами порушень рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною належністю, релігійними переконаннями, а також у зв'язку з оскверненням релігійних споруд.

Як повідомляє Головне слідче управління Нацполіції України, найбільше з цього числа кримінальних проваджень (50) відкриті за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною належністю, релігійними переконаннями, інвалідністю і за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Крім того, значна частина скоєних злочинів (12) зареєстровані за статтею 179 (Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь), повідомляє УНІАН.

Крім того, поліцейські проводили розслідування за 68 фактами вчинення протиправних діянь, у яких додатково розглядалася версія щодо можливого мотиву – порушення рівноправності громадян у зв'язку з їх расовою, національною приналежністю і т. п. "Найбільше серед цієї категорії правопорушень – фактів хуліганства (18), заподіяння легких тілесних ушкоджень (12), умисного знищення або пошкодження майна (8) та розбоїв (4)", - наголошується в повідомленні.

Серед ймовірних мотивів вчинення цієї категорії злочинів слідчі виділяють наступні: 30 злочинів несли в собі упередження проти християн і членів інших релігій. 11 фактів можуть бути пов'язані з сексуальною орієнтацією/ґендерною ідентичністю потерпілого. "Крім того, 9 злочинів були скоєні на основі антисемітизму, у 8 випадках мотивом скоєння злочину став расизм", - підкреслюють в ГСУ.