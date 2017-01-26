В Одеській області обікрали церкву Андрія Первозваного

31 січня 2017, 09:31 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

В с. Андріївка Білгород-Дністровського району пограбували церкву Андрія Первозваного. Про це повідомляє кореспондент 04849.com.ua.

Невідомі пробралися до церкви через задні двері. Відомо, що однією з цілей невідомих були пожертвування прихожан. Їх сума становила всього кілька сотень гривень.

Крім того, невідомі порізали покриття стільців та інших меблів в пошуках коштів. Також зловмисники не обійшли своєю увагою і продукти, які місцеві парафіяни приносять до церкви.

 

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    Останні коментарі

    • Тарасій | 31 січня 2017, 12:06

      Я буду тут дуже нетолерантним, бо хочеться відповідати не словесно, а фізично. Я розумію весь цинізм цього запитання. Бо легко тут брехати і маніпулювати словесами - а поїдьте і покажіть приклад.

    • Леонтій | 31 січня 2017, 11:02

      А Ви, шановний Fr. Valerii, вже відвідали цей регіон? Чи тільки збираєтеся?

    • Fr. Valerii | 31 січня 2017, 10:52

      Шевчук, як ніхто інший, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ відвідати Луганськ, де він служив у радянському війську у ВВАУШ (Вище Ворошиловградське Авіаційне Училище Штурманів).

    • Леонтій | 31 січня 2017, 10:41

      Автор цих світлин стверджує, що фото не піддавалися обробці у програмі «Photoshop» і є абсолютно чистими.

    • Леонтій | 31 січня 2017, 10:21

      У цьому визначені геноциду, на жаль, є деякі недоліки. По-перше, не дуже ясно, як саме слід розуміти оте "часткове" цілеспрямоване знищення? Тобто, яка саме частка: 1/2, 1/3, 1/4? А,

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