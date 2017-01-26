- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В Одеській області обікрали церкву Андрія Первозваного
31 січня 2017, 09:31 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
В с. Андріївка Білгород-Дністровського району пограбували церкву Андрія Первозваного. Про це повідомляє кореспондент 04849.com.ua.
Невідомі пробралися до церкви через задні двері. Відомо, що однією з цілей невідомих були пожертвування прихожан. Їх сума становила всього кілька сотень гривень.
Крім того, невідомі порізали покриття стільців та інших меблів в пошуках коштів. Також зловмисники не обійшли своєю увагою і продукти, які місцеві парафіяни приносять до церкви.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Єпархію Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії УГКЦ чекають важливі події у 2017 році | 31 січня 2017, 12:37 | Українці поза Україною |
В Івано-Франківську греко-католики зведуть сучасну клініку для потребуючих верств населення | 31 січня 2017, 12:30 | Релігія і суспільство |
Затриманому за напад у мечеті в Квебеку висунули звинувачення | 31 січня 2017, 11:40 | Світові |
В Австрії заборонили носити паранджу у громадських місцях | 31 січня 2017, 11:26 | Світові |
В Ізраїлі Головний рабинат вимагає скасувати "розширення" Стіни плачу | 31 січня 2017, 11:10 | Світові |
Останні коментарі
- 31 січня 2017, 12:06
Я буду тут дуже нетолерантним, бо хочеться відповідати не словесно, а фізично. Я розумію весь цинізм цього запитання. Бо легко тут брехати і маніпулювати словесами - а поїдьте і покажіть приклад. |
- 31 січня 2017, 11:02
А Ви, шановний Fr. Valerii, вже відвідали цей регіон? Чи тільки збираєтеся? |
- 31 січня 2017, 10:52
Шевчук, як ніхто інший, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ відвідати Луганськ, де він служив у радянському війську у ВВАУШ (Вище Ворошиловградське Авіаційне Училище Штурманів). |
- 31 січня 2017, 10:41
Автор цих світлин стверджує, що фото не піддавалися обробці у програмі «Photoshop» і є абсолютно чистими. |
- 31 січня 2017, 10:21
У цьому визначені геноциду, на жаль, є деякі недоліки. По-перше, не дуже ясно, як саме слід розуміти оте "часткове" цілеспрямоване знищення? Тобто, яка саме частка: 1/2, 1/3, 1/4? А, |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 24 січня 2017, 19:05
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 22 січня 2017, 16:37
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
Коментарі