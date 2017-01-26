На Львівщині обікрали чотири церкви

30 січня 2017, 09:19 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Львівщині 27 січня, невідомі обікрали церкви у Жовківському, Миколаївському, Пустомитівському та Сколівському районах області.

Як повідомили у правоохоронних органах, вночі з церкви на вулиці Василіанській у місті Жовква викрали мідну водостічну трубу. Сума збитків 2000 гривень.

Цієї ж ночі зловмисники, пошкодивши вхідні двері, дісталися до церкви у селі Бродки Миколаївського району звідки викрали пожертви на храм у сумі 1200 гривень.

У селі Оброшино Пустомитівського району вночі 27 січня невідомі виламали замок вхідних дверей і викрали скриньку з пожертвами, в якій було 1000 гривень.

У селі Верхнє Синьовидне Сколівського району цієї ж ночі зловмисники пошкодили вхідні двері місцевого храму і викрали скриньку з пожертвами, в якій знаходилося близько 1000 гривень.

Зловмисників шукає поліція, повідомляє «ЛьвівNEWS.info».

 

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    • keleynik | 29 січня 2017, 18:14

      Амінь.

    • edelweiss | 29 січня 2017, 15:44

      Після московської агресії спільного в України та Московії більше немає нічого.

    • Леонтій | 29 січня 2017, 15:04

      http://risu.org.ua/ua/index/blog/~lustrum/65864/

    • b111 | 29 січня 2017, 08:33

      Пора на процедури... не раз говорили тобі розумні люди. ДОСЛУХАЙСЯ.

    • Михаил | 29 січня 2017, 00:49

      Пока у власти Путин, цивилизованные люди не могут жить спокойно. Правильно говорит Порошенко, тоталитарные режимы порождают преступления против человечества и катастрофы цивилизаций.

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