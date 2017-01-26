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На Закарпатті обікрали римо-католицьку церкву: винесли ікони і чашу для Причастя
30 січня 2017, 08:54 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У селі Часлівці, що на Ужгородщині, у ніч на 26 січня невідомі пограбували місцеву римо-католицьку церкву.
Про це повідомляють Новини Закарпаття.
Злодії зняли двері і винесли гроші, ікони та чашу для Причастя. Зухвала крадіжка викликала неабияке обурення у жителів Часлівців. Люди просять поліцію знайти і покарати злочинців.
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