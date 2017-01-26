На Закарпатті обікрали римо-католицьку церкву: винесли ікони і чашу для Причастя

30 січня 2017, 08:54 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селі Часлівці, що на Ужгородщині, у ніч на 26 січня невідомі пограбували місцеву римо-католицьку церкву.

Про це повідомляють Новини Закарпаття.

Злодії зняли двері і винесли гроші, ікони та чашу для Причастя. Зухвала крадіжка викликала неабияке обурення у жителів Часлівців. Люди просять поліцію знайти і покарати злочинців.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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    Останні коментарі

    • keleynik | 29 січня 2017, 18:14

      Амінь.

    • edelweiss | 29 січня 2017, 15:44

      Після московської агресії спільного в України та Московії більше немає нічого.

    • Леонтій | 29 січня 2017, 15:04

      http://risu.org.ua/ua/index/blog/~lustrum/65864/

    • b111 | 29 січня 2017, 08:33

      Пора на процедури... не раз говорили тобі розумні люди. ДОСЛУХАЙСЯ.

    • Михаил | 29 січня 2017, 00:49

      Пока у власти Путин, цивилизованные люди не могут жить спокойно. Правильно говорит Порошенко, тоталитарные режимы порождают преступления против человечества и катастрофы цивилизаций.

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