Масова бійка у Володимирському соборі в Києві: є постраждалі

29 січня 2017, 08:52 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Володимирський_собр.jpgУ Києві в суботу, 28 січня, на території Володимирського собору Української Православної Церкви Київського Патріархату сталася масова бійка, повідомляють  "Вартові.Еспресо".

Серед служителів собору є постраждалі.

Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Дніпра. Він мав при собі посвідчення учасника бойових дій та ніж.

Інформації про причини бійки та стан потерпілих наразі немає.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

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теги до статті:Володимирський собор,Скандали, кримінал
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    Останні коментарі

    • b111 | 29 січня 2017, 08:33

      Пора на процедури... не раз говорили тобі розумні люди. ДОСЛУХАЙСЯ.

    • Михаил | 29 січня 2017, 00:49

      Пока у власти Путин, цивилизованные люди не могут жить спокойно. Правильно говорит Порошенко, тоталитарные режимы порождают преступления против человечества и катастрофы цивилизаций.

    • Леонтій | 28 січня 2017, 21:32

      Якщо уважно прочитати текст минулого мого коменту, то там - чітко і ясно - йдеться про "сили диявольсько-демонічної темряви". Ті, що наразі і використовують багатоликі й різноманітні

    • Михаил | 28 січня 2017, 19:33

      сатана там правит бал, там правит бал !

    • Пан Валерій | 28 січня 2017, 19:22

      Вірш, як раз, дуже в тему, бо у Вас майже кожен коментар на будь-яку тему плавно в"їзжає в тему "агентів Кремля".

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