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На Закарпатті обікрали храм УПЦ (МП)
26 січня 2017, 16:25 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У селищі Кольчино Мукачівського району, що на Закарпатті, обікрали церкву Петра і Павла УПЦ (МП).
Зайшли зловмисники вночі через бокові двері. Їх виламали ломом. Вкрали гроші зі скарбнички та із каси. Також зловмисники прихопили із собою мощовики із частинками мощей – один срібний, другий золотий та срібну дароносицю. На престолі храму зловмисники також відкрили Євангеліє. Що в ньому шукали грабіжники поки невідомо.
Як інформує PMG.ua, цю церкву обкрадають вже вчетверте. Востаннє злодії навідувалися туди чотири роки тому.
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