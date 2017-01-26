На Закарпатті обікрали храм УПЦ (МП)

У селищі Кольчино Мукачівського району, що на Закарпатті, обікрали церкву Петра і Павла УПЦ (МП).

Зайшли зловмисники вночі через бокові двері. Їх виламали ломом. Вкрали гроші зі скарбнички та із каси. Також зловмисники прихопили із собою мощовики із частинками мощей – один срібний, другий золотий та срібну дароносицю. На престолі храму зловмисники також відкрили Євангеліє. Що в ньому шукали грабіжники поки невідомо.

Як інформує PMG.ua, цю церкву обкрадають вже вчетверте. Востаннє злодії навідувалися туди чотири роки тому.