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У Запоріжжі відео єпархії УПЦ (МП) стало одним із доказів для звільнень поліцейських
26 січня 2017, 10:32 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | | 0 | | Код для блогу | |
Відео зі сторінки youtube Запорізької єпархії Української Православної Церкви (Московського Патріархату) було використано для проведення кадрових змін у поліції.
У Запорізькій області звільнено заступника голови управління Нацполіції Андрія Долинного та ще низку співробітників. Причиною стала участь в боксерському турнірі пам'яті загиблих на Майдані „беркутівців”. Про це повідомило видання Цензор.нет, з посиланням на держсекретаря МВС Олексія Тахтая.
О. Тахтай уточнює, що рішення про звільнення було прийнято керівництвом за результатами вивчення відеоматеріалів і доповідей, що підтверджували їх участь в змаганнях. Причини звільнення будуть доведені до особового складу Нацполіції у всіх областях України, йдеться в повідомленні.
„Турнір перетворився не в спосіб пом'янути загиблого друга, а у прославлення розформованого через звірства на Майдані підрозділу”, — додає видання.
Докладне відео з боксерського турніру «Боксерский турнир по боксу памяти погибшего в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году Сергея Цвигуна» опублікував Youtube-канал Запорізької єпархії УПЦ (МП).
На відео священик УПЦ (МП) дякує співробітникам «Беркуту» за те, «що стояли тоді на Майдані і залишилися щирими та люблячими свій народ, свою Батьківщину людьми», а загиблих «беркутівців» називає героями.
Турнір з боксу пам'яті бійця підрозділу „Беркут” Сергія Цвигуна, який загинув на Майдані, пройшов у Запоріжжі 21 січня. На заході були присутні командири розформованого „Беркуту”, родичі загиблого, спортсменка Любов Черепаха та заступник начальника запорізької поліції Андрій Долинний. Присутні виступали з виправдувальними промовами щодо „Беркута”.
Переможцям турніру подарували книги „Нескоренный Беркут”. Це повість, написана екс-офіцером харківського „Беркуту”, яка вийшла в сімферопольському видавництві в окупованому Криму. У цій антиукраїнській книзі автор виправдовує дії „беркутівців” під час Майдану. Вітання переможців турніру завершувалися гаслом „Слава Беркуту!”.
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- 25 січня 2017, 16:39
Це все кляті піндоси з ґєйрапєйцями, фошизди та бендерафци, а ґундяєвська секта тут ні до чого))). |
- 25 січня 2017, 16:37 |
- 25 січня 2017, 16:34
Незабаром поженуть вас ґундяєвців з Волині, тоді все буде гаразд. Ви б у маґаданє собі парафії вже шукали, щоб не залишитись з нічим. |
- 25 січня 2017, 16:30
Ви ж у ґундяя на ставці, бо так за цю ґундяєавську секту в Україні заступаєтесь, що вам вже на реабілітацію час, здоров'я підлатати. |
- 25 січня 2017, 16:27
УПЦ є одне, вона Київського Патріархату, а те про що ви мазюкаєте - це ґундяєвська секта, раССійськая правацлавная церкаффь в Україні. |
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