У Запоріжжі відео єпархії УПЦ (МП) стало одним із доказів для звільнень поліцейських

Відео зі сторінки youtube Запорізької єпархії Української Православної Церкви (Московського Патріархату) було використано для проведення кадрових змін у поліції.

У Запорізькій області звільнено заступника голови управління Нацполіції Андрія Долинного та ще низку співробітників. Причиною стала участь в боксерському турнірі пам'яті загиблих на Майдані „беркутівців”. Про це повідомило видання Цензор.нет, з посиланням на держсекретаря МВС Олексія Тахтая.

О. Тахтай уточнює, що рішення про звільнення було прийнято керівництвом за результатами вивчення відеоматеріалів і доповідей, що підтверджували їх участь в змаганнях. Причини звільнення будуть доведені до особового складу Нацполіції у всіх областях України, йдеться в повідомленні.

„Турнір перетворився не в спосіб пом'янути загиблого друга, а у прославлення розформованого через звірства на Майдані підрозділу”, — додає видання.

Докладне відео з боксерського турніру «Боксерский турнир по боксу памяти погибшего в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году Сергея Цвигуна» опублікував Youtube-канал Запорізької єпархії УПЦ (МП).

На відео священик УПЦ (МП) дякує співробітникам «Беркуту» за те, «що стояли тоді на Майдані і залишилися щирими та люблячими свій народ, свою Батьківщину людьми», а загиблих «беркутівців» називає героями.

Турнір з боксу пам'яті бійця підрозділу „Беркут” Сергія Цвигуна, який загинув на Майдані, пройшов у Запоріжжі 21 січня. На заході були присутні командири розформованого „Беркуту”, родичі загиблого, спортсменка Любов Черепаха та заступник начальника запорізької поліції Андрій Долинний. Присутні виступали з виправдувальними промовами щодо „Беркута”.

Переможцям турніру подарували книги „Нескоренный Беркут”. Це повість, написана екс-офіцером харківського „Беркуту”, яка вийшла в сімферопольському видавництві в окупованому Криму. У цій антиукраїнській книзі автор виправдовує дії „беркутівців” під час Майдану. Вітання переможців турніру завершувалися гаслом „Слава Беркуту!”.